Г. Науседа: Бюджет 2020 года напоминает дорогу

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал принятый парламентом бюджет на 2020 год и сопровождающие законы.

По мнению главы государства, бюджет следующего года соответствует базовым ожиданиям в его отношении: он в большей мере ориентирован на снижение социального отчуждения и вместе с тем соответствует требованиям финансовой дисциплины, сообщило президентское ведомство.

Соотношение налоговых доходов и валового внутреннего продукта (ВВП) в бюджете увеличивается с 30,3% в 2019 году до 31,5% в следующем. В бюджет включены и предложения Г. Науседы обеспечить дополнительный рост доходов лиц с самыми низкими доходами, а также ускоренную индексацию пенсий.

Вместе с тем Г. Науседа обратил внимание на то, что бюджет следующего года все еще напоминает дорогу, которую латают много лет: пока пытаются заткнуть самые большие прорехи, вскрываются новые, а возможности провести в жизнь необходимые реформы и обеспечить последовательное долгосрочное развитие государства не используются.