Почему растут цены на электроэнергию?

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы утвердил новые цены на электроэнергию для бытовых потребителей на 2020 год, которые примерно на 15% выше. На столько же электроэнергия подорожала и в начале прошлого года.
Самый популярный тариф (одной временной зоны) — «Стандартный» увеличивается на 14,6%, или на 1,9 цента до 1,49 цента за киловатт-час (с НДС), а тариф двух временных зон – на 17,5%, или на 2,5 цента до 16,8 цента (дневной), и на 7%, или на 0,7 цента до 10,7 цента (ночной).
Тариф плана «Дом» (одной временной зоны) повышается на 14,3%, или на 1,9 цента до 13,3 цента за киловатт-час, двух временных зон – на 21%, или на 2,6 цента до 15 центов (дневной), и на 8,9%, или на 0,8 цента до 9,8 цента (ночной).
Абонентская плата останется без изменений – в зависимости от плана она составляет 3 или 6 евро в месяц.
Компания «Ignitis» — поставщик электроэнергии и газа. Она предоставляет услуги более чем 1, 6 млн потребителей в Литве.
В связи с тем, что с нового года выросли цены на электроэнергию, «ЛК» попросил разъяснить, чем это обусловлено.
По утверждению ЗАО «Ignitis», на изменение цен на электроэнергию в основном повлияли более высокие закупочные цены на электроэнергию (более 17%), а также увеличение цен на услуги передачи (более 23%), системные (более 27%), распределительные услуги (11-24 %).
Кроме того, повышение цен на бирже электроэнергии обусловлено ростом цен на квоты на выбросы, которые скажутся на повышении производства электроэнергии. На изменение цен на электроэнергию также влияют метеорологические условия. Более сухой, чем обычно, климат не способствует выработке гидроэнергии, что приводит к снижению производства электроэнергии в Скандинавии и странах Балтии.
Комментируя ситуацию с должниками, в ЗАО «Ignitis» отметили, что количество потребителей с той или иной суммой задолженности за предоставленную электроэнергию из года в год существенно не меняется.
В настоящее время пени по задолженностям жителям не начисляются, хотя законодательством и договором предусмотрены такие санкции.
Разъясняя порядок оплаты, в ЗАО «Ignitis» пояснили, что по новым тарифам надо платить ежемесячно в 2020 году. Так, за электроэнергию, декларированную с 1 января 2020 года, уже надо платить по новым ценам.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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