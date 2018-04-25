Почему растут цены на электроэнергию?

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Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы утвердил новые цены на электроэнергию для бытовых потребителей на 2020 год, которые примерно на 15% выше. На столько же электроэнергия подорожала и в начале прошлого года.

Самый популярный тариф (одной временной зоны) — «Стандартный» увеличивается на 14,6%, или на 1,9 цента до 1,49 цента за киловатт-час (с НДС), а тариф двух временных зон – на 17,5%, или на 2,5 цента до 16,8 цента (дневной), и на 7%, или на 0,7 цента до 10,7 цента (ночной).

Тариф плана «Дом» (одной временной зоны) повышается на 14,3%, или на 1,9 цента до 13,3 цента за киловатт-час, двух временных зон – на 21%, или на 2,6 цента до 15 центов (дневной), и на 8,9%, или на 0,8 цента до 9,8 цента (ночной).

Абонентская плата останется без изменений – в зависимости от плана она составляет 3 или 6 евро в месяц.