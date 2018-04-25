Пенсии в 2020 году: порядок начисления

После увеличения средний размер пенсии в 2020 году составит 377 евро, а средний размер пенсии для пенсионеров, имеющих необходимый стаж пенсионного социального страхования, достигнет 399 евро. Тем не менее, каждая пенсия по старости и ее рост будут индивидуальными, так как она будет зависеть от трудового стажа. Пенсии тем, кто имеет более продолжительный стаж, будут повышаться быстрее.

Если сотрудник вышел на пенсию, имея необходимый размер стажа, его пенсия будет составлять не менее 257 евро. Если величина стажа меньше, то и надбавка будет меньшей – размер доплаты будет пропорционален приобретенному стажу.

Другие пенсионные пособия могут также определять размер доплаты, например, если выплачивается вдовья пенсия, то надбавка может быть уменьшена или вообще не назначаться, если доход пожилого человека после получения вдовьей пенсии превышает 257 евро. Кстати, вдовьи пенсии возрастут до 26,13 евро.

С начала минувшего года Содра переняла выплаты пенсионных пособий из муниципалитетов, которые выплачиваются из государственного бюджета, а не из фонда социального страхования. Пенсионные пособия назначаются тем пенсионерам, у которых нет минимального стажа социального страхования для получения пенсии. Пенсионные пособия увеличатся с 132 до 140 евро.

Получателям пенсионных пособий, которые не имеют необходимого трудового стажа из-за того, что ухаживали за инвалидами на дому в течение не менее 15 лет или воспитали не менее пятерых детей, будет предоставляться пенсия по старости в размере 1,5 пенсионного пособия – размер такой пенсии будет 210 евро. Кстати, поскольку пенсионные пособия выплачиваются за предыдущий месяц, их получатели повышение пенсий ощутят в феврале.

Пенсии тех, кто работал и платил взносы социального страхования в прошедшем году, будут проиндексированы и увеличатся за счет дополнительного стажа и баллов. Размер повышенной пенсии будет зависеть от трудовых доходов и уплаченных взносов социального страхования.

Планируется, что пересчитанные пенсии начнут платить не позднее июля, а за предыдущие месяцы будет выплачена доплата. На пересчет пенсии дополнительных заявлений подавать не нужно. Сейм также решил компенсировать 10 проц. от уменьшенных в период кризиса государственных и других пенсий, которые не были до сих пор компенсированы. Компенсация будет выплачена в августе. Дополнительных заявлений от получателей не нужно.

Если случилось так, что имеющий право на компенсацию человек умер, на его выплаты могут претендовать наследники. Они должны предоставить заявление на выплату до конца октября 2020 года.

Содра просит не беспокоиться пожилых людей, получающих пенсии на дому. Компании, которые разносят пенсии, не изменятся в ближайшие два года. Пенсии в Вильнюсе и Каунасе будет доставлять Lietuvos paštas.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ