Сколько сейм потратил на командировки

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Сейм в 2019 году потратил на командировки 421 150,85 евро, указано в документе Отдела финансов, предоставленном Правлению Сейма.

Больше всего средств – свыше 158 тыс. евро было заплачено за командировки парламентских делегаций в международные организации и форумы. Далее в таблице расходов следуют средства на встречи парламентских комитетов в Совете ЕС и Европарламенте – более 65 тыс. евро.

Между тем командировки руководства Сейма обошлись в 64,6 тыс. евро. Это на 4,6 тыс. евро больше, чем планировалось.

Правление Сейма в начале года планировало, что расходы на командировки составят 472 тыс. евро.