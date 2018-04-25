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Политика

Сколько сейм потратил на командировки

  • Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Сейм в 2019 году потратил на командировки 421 150,85 евро, указано в документе Отдела финансов, предоставленном Правлению Сейма.

Больше всего средств – свыше 158 тыс. евро было заплачено за командировки парламентских делегаций в международные организации и форумы. Далее в таблице расходов следуют средства на встречи парламентских комитетов в Совете ЕС и Европарламенте – более 65 тыс. евро.

Между тем командировки руководства Сейма обошлись в 64,6 тыс. евро. Это на 4,6 тыс. евро больше, чем планировалось.

Правление Сейма в начале года планировало, что расходы на командировки составят 472 тыс. евро.

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Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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