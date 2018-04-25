Грипп наступает

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинация против гриппа является единственным и наиболее эффективным средством профилактики инфекции и защиты населения от тяжелых форм, госпитализации, осложнений и смерти.

Директор ULAC Саулюс Чаплинскас рассказал, что пневмония является наиболее распространенным осложнением гриппа, поэтому населению рекомендуется сделать прививку от пневмококковой инфекции.

Вакцинироваться еще не поздно, сообщают специалисты ULAC, поскольку их долгосрочный мониторинг прогнозирует высокий уровень распространения гриппа в январе и феврале.

В ULAC также напоминают, что беременным женщинам, пожилым людям и работникам здравоохранения рекомендуется вакцинироваться каждый сезон.

Бесплатными в Литве являются прививки от гриппа для беременных, пожилых людей, медработников, сотрудников социальных учреждений, лиц с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными, почечными, хроническими заболеваниями, связанными с иммунными механизмами, злокачественными новообразованиями.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ