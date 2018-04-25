Грипп наступает

В Центре инфекционных заболеваний и СПИДа (ULAC) сообщили, что текущий сезон гриппа может вызвать высокую смертность среди пожилых людей, сообщает пресс-служба организации.
Согласно недавнему отчету Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, сезон гриппа – 2019/2020 отмечен распространением вируса гриппа группы А в большинстве европейских стран.
При этом распространение гриппа А составляет 71 процент, а вируса группы B – 29 процентов.
По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, в европейском регионе пока не наблюдалось увеличения смертности от этого заболевания, но серьезные осложнения среди людей 60 лет и старше были в предыдущие сезоны.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинация против гриппа является единственным и наиболее эффективным средством профилактики инфекции и защиты населения от тяжелых форм, госпитализации, осложнений и смерти.
Директор ULAC Саулюс Чаплинскас рассказал, что пневмония является наиболее распространенным осложнением гриппа, поэтому населению рекомендуется сделать прививку от пневмококковой инфекции.
Вакцинироваться еще не поздно, сообщают специалисты ULAC, поскольку их долгосрочный мониторинг прогнозирует высокий уровень распространения гриппа в январе и феврале.
В ULAC также напоминают, что беременным женщинам, пожилым людям и работникам здравоохранения рекомендуется вакцинироваться каждый сезон.
Бесплатными в Литве являются прививки от гриппа для беременных, пожилых людей, медработников, сотрудников социальных учреждений, лиц с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными, почечными, хроническими заболеваниями, связанными с иммунными механизмами, злокачественными новообразованиями.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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