Fitch Ratings подтвердило присвоенный Литве долгосрочный кредитный рейтинг A

Международное кредитное агентство Fitch Ratings подтвердило присвоенный в январе этого года Литве долгосрочный кредитный рейтинг и оставило стабильную перспективу.

«Это в очередной раз подтверждает, что в международном масштабе Литва считается очень надежным и ответственным государством, решения которого вызывают доверие», — сказал для пресс-релиза Минфина министр финансов Вилюс Шапока.

По его словам, сохранение стабильной перспективы отражает не только устойчивость экономики к пандемии COVID-19, но и улучшение в течение нескольких последних лет стабильной ситуации с внешними финансами, в банковском секторе и результатов фискальной политики.

Последний раз Fitch Ratings улучшало кредитные рейтинги Литвы в январе этого года, когда долгосрочный кредитный рейтинг был изменен с A- на A.

Агентство Standard & Poor’s присвоило Литве долгосрочный кредитный рейтинг A+ (стабильная перспектива), агентство Moody‘s – A3 (положительная перспектива), агентство DBRS Morningstar – A (стабильная перспектива).