Фонд BaltCap профинансирует реновацию зданий в Польше

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Фонд инфраструктуры одного из крупнейших в Литве управляющих фондами частного капитала в странах Балтии BaltCap инвестирует в реновацию общественных зданий польского города Мельно более 4 млн евро.

Находящаяся в управлении фонда BaltCap Infrastructure Fund польская компания Izim обновит здания двух школ, центра социальной опеки и спортзала, а также будет осуществлять надзор за ними, сообщает BaltCap.

По словам партнера BaltCap Infrastructure Fund Шарунаса Степукониса, после реновации зданий более чем на 70% уменьшится потребления электроэнергии и выбросы CO2.

Компания BaltCap учредила фонд BaltCap Infrastructure Fund стоимостью 100 млн евро для капиталовложений в развитие и обновление объектов в сферах транспорта, обновляющейся энергетики, энергетической эффективности и муниципальной инфраструктуры.

BaltCap инвестировала более чем в 70 предприятий в странах Балтии.