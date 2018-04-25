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Фонд Ignitis grupe инвестировал в израильскую компанию H2Pro

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TOP,Бизнес,Новости,Технологии

Фонд Ignitis grupe инвестировал в израильскую компанию H2Pro

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Учрежденный литовской государственной группой предприятий Ignitis grupe (бывшая Lietuvos energija) Фонд капитала риска интеллектуальной энергетики инвестировал в израильскую компанию H2Pro, развивающую технологию производства водорода.

Помимо инвестиции этого фонда в размере более 252 тыс. евро, в израильский стартап инвестировал и производитель автомобилей Hyundai, а также еще несколько предприятий, сообщает Ignitis grupe.

Гендиректор Ignitis grupe Дарюс Майкштенас говорит, что развитие технологий производства водорода как топлива будущего позволит не только заметно уменьшить загрязнение воздуха, но и снизить зависимость от ископаемого топлива во всем мире.

Создаваемая H2Pro технология позволяет получать от каждого киловатт-часа на 30% водорода больше, чем обычно. Израильская компания планирует в течение пяти лет снизить цену на водородную продукцию, получаемую на обновляющихся источниках энергии.  

Фонд капитала риска интеллектуальной энергетики, в который инвестировала Ignitis grupe, находится в управлении компании Contrarian Ventures, инвестирует в стартапы по созданию новых технологий в энергетике.

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