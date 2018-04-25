  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В США запустили процедуру импичмента Трампа

Подробнее...
default image
Вильнюс объявляет конкурс на лучшую витрину

Подробнее...
default image
На споры с Veolia и "Газпромом" выделено еще 4 млн евро

Подробнее...
default image
Джонсон назвал "абсолютно последний срок" для Brexit

Подробнее...
default image
Зачем в Испании перезахоронили диктатора Франко

Подробнее...
default image
Фонд Ignitis grupe инвестировал в израильскую компанию H2Pro

Подробнее...
default image
Астрономы открыли новый тип ураганов на северном полюсе Сатурна

Подробнее...
default image
Полиция Литвы задержала экс-главу госпредприятия Украины, подозреваемого в коррупции

Подробнее...
default image
День памяти усопших

Подробнее...
default image
Зарплата врачей исправительных учреждений увеличится

Подробнее...
default image
«Одним лишь повышением налогов проблем не решить»

Подробнее...
default image
Кого считать бедным?

Подробнее...
default image
Украина и НАТО договорились о новых проектах

Подробнее...
default image
В.Рупшис посетил дислоцированных в Пабраде американских военных

Подробнее...
default image
В Японии полностью выгорел замок Сюри, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Подробнее...
default image
А.Монкявичюс о вероятной забастовке учителей: не хочу, чтобы это произошло

Подробнее...
default image
После визита в Японию Г.Науседа посетил в Южной Корее дочь

Подробнее...
default image
Финляндия направит 100 миллионов евро в Зеленый климатический фонд ООН

Подробнее...
default image
Американцы рекомендуют Латвии ввести обязательную военную службу

Подробнее...
default image
Будущий посол США в Литве обещает тесное оборонное сотрудничество

Подробнее...
Новости

Суд обязал экс-посла Грузии в Литве заплатить долг за аренду квартиры

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Суд обязал бывшего посла Грузии в Литве Хатуну Салуквадзе заплатить за аренду квартиры в центре Вильнюса, однако дипломат не признает этого решения и пока не погасила заложенность, сообщила газета Lietuvos rytas.

В конце июля Участковый суд Вильнюса присудил с дипломата в пользу владельца квартиры Мануэля Руиза Гарсии почти 8 тыс. евро задолженности за аренду, сто пятьдесят евро пени и почти полторы тысячи евро судебных издержек. 

Бывшая посол не воспользовалась правом обжаловать решение, однако сообщила газете, что не намерена платить, поскольку не чувствует себя задолжавшей: «У владельца квартиры какие-то фантазии. Не было никакого суда. Никто не принимал никаких необоснованных претензий. Что полагается уже заплачено, а что не полагается, не будет заплачено». 

Хатуна Салуквадзе завершила работу в Литве весной этого года. 

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!