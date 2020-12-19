Forbes назвал страну, в которой живут самые щедрые люди

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В уходящем году самой щедрой страной по количеству пожертвований на душу населения стала Ирландия. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что наибольшие пожертвования ирландцы делали в Фонд помощи семьям Навахо и Хопи — коренным народам, проживающим на территории США в знак благодарности помощи, которую эти народы оказали Ирландии во времена Великого голода, произошедшего на острове в 1872 году.

В пятерку также попали США, Великобритания, Канада и Австралия. В течение года не все пожертвования были связаны с COVID-19. Поддержку получили также организации, которые борются за всеобщее равенство. Кроме того, американский продовольственный фонд провел самую успешную кампанию по сбору средств в 2020 году. Организация собрала более 44 миллионов долларов, чтобы накормить нуждающихся американцев.

Наибольшее количество личных денег — 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом отдал основатель Twitter Джек Дорси. Таким образом он стал самым щедрым жертвователем как по абсолютной сумме, так и по доле от своего состояния.

Ранее экоактивистка Грета Тунберг направила ЮНИСЕФ 100 тысяч долларов в качестве пожертвования на цели защиты детей от коронавируса.