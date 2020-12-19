Вертолеты ВВС Литвы будет ремонтировать словацкая компания, договорившаяся с РФ

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Вертолеты литовских военных за 6 млн евро будет ремонтировать словацкая государственная компания, недавно подписавшая контракт с российским концерном, сообщила радиостанция LRT.

Министерство обороны заверяет, что договор, подписанный со словаками, предусматривает, что ремонтируемые вертолеты не будут вывезены в третьи страны.

В ноябре на конкурсе по ремонту вертолетов «Ми-8», принадлежащих вооруженным силам Литвы, победила словацкая компания Letecke opravovne Trencin a.s.

За 20 дней до подписания договора в Литве руководство словацкой компании в Москве заключило соглашение с российской Russian helicopters. Последняя принадлежит известному российскому производителю военной техники и ремонта «Ростех». Он внесен в санкционный список США.

Глава Агентства по оборонным ресурсам при Минобороны Сигитас Дзекунскас сказал LRT, что у словаков нет права ремонтировать воздушные суда в других странах.

«Они не могут без нашего согласия доверить реализацию договора третьим странам», – заверил С. Дзекунскас.

По его словам, по этому соглашению планируется, что 92% работ по ремонту вертолетов выполнит сама компания, 8% – субпоставщик в Азербайджане.

«Для нас важно, чтобы вертолеты не отправлялись в третьи страны», – сказал он. Если словаки попросят об этом, Министерство обороны не даст такого разрешения.