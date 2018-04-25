Фрагменты истории – бесплатно

Ценность «кусочков истории» различна и зависит как от функциональности и назначения предмета, так и от степени его сохранности. Все артефакты делятся на ряд категорий, от А+ (чрезвычайно ценные фрагменты фасадов высокой степени сохранности) до D (обломки).

«Исторический мусор» сохранился после реновации города перед Второй мировой войной и в 1960-х. Тогда власти не стали избавляться от ненужных старых элементов, но и нового применения им не нашли, поэтому много лет архитектурные фрагменты хранились в запасниках. «Настало время снова использовать эти части зданий, чтобы мы все смогли вновь наслаждаться их видом», – такими словами муниципалитет призвал горожан принять участие в необычном проекте. Ознакомиться с артефактами участники могут с помощью специального каталога, состоящего из 190 страниц, на которых размещены красочные иллюстрации и описание предметов. Некоторые текстовые описания также сопровождаются чертежами или старыми снимками – для того, чтобы горожане могли получить представление о том, как эти фрагменты использовались раньше.

Подать заявку на получение в собственность частицы истории города может любой желающий – как частные лица, так и музеи, галереи и строительные компании.

Однако чтобы получить в своё распоряжение один из представляющих собой культурную ценность предметов, необходимо до конца декабря 2019 года предоставить муниципалитету проект использования выбранного артефакта.

В свою очередь мэрия предлагает новым хозяевам создать из полученных фрагментов собственные произведения искусства – арт-проекты и инсталляции – или добавить «исторический элемент в современный фасад».

Доставку исторически ценных предметов новым обладателям придётся организовывать самостоятельно.