Фрагменты истории – бесплатно

Жителям Амстердама предоставлена уникальная возможность бесплатно получить артефакты XVII века. Власти приняли решение раздать горожанам фрагменты исторических зданий. «Осколки истории» смогут получить те, кто предложит убедительный проект их использования. Данная инициатива нацелена на то, чтобы подарить артефактам «новую жизнь».
Власти Амстердама порадовали жителей города необычной акцией: горожанам предложили безвозмездно забрать себе артефакты XVII века, которые на протяжении многих лет содержались в городских хранилищах. Речь идёт о различных архитектурных элементах старинных зданий — каменных украшениях и лепнине, фрагментах колонн и фронтонов, а также других деталях, некогда украшавших фасады, мосты и крыши домов. Получить в дар остатки объектов, представляющих культурную ценность, предлагает департамент памятников и археологии Амстердама.
Фрагменты исторических строений горожанам предлагается использовать для украшения современных фасадов. Следовательно, данная инициатива не только порадует жителей возможностью получить отделочный материал бесплатно, но и поможет сохранить уникальный облик города, увековечив образ старинной городской застройки, красочные элементы которой будут отражены в декоративных частях современных зданий.
Ценность «кусочков истории» различна и зависит как от функциональности и назначения предмета, так и от степени его сохранности. Все артефакты делятся на ряд категорий, от А+ (чрезвычайно ценные фрагменты фасадов высокой степени сохранности) до D (обломки).
«Исторический мусор» сохранился после реновации города перед Второй мировой войной и в 1960-х. Тогда власти не стали избавляться от ненужных старых элементов, но и нового применения им не нашли, поэтому много лет архитектурные фрагменты хранились в запасниках. «Настало время снова использовать эти части зданий, чтобы мы все смогли вновь наслаждаться их видом», – такими словами муниципалитет призвал горожан принять участие в необычном проекте. Ознакомиться с артефактами участники могут с помощью специального каталога, состоящего из 190 страниц, на которых размещены красочные иллюстрации и описание предметов. Некоторые текстовые описания также сопровождаются чертежами или старыми снимками – для того, чтобы горожане могли получить представление о том, как эти фрагменты использовались раньше.
Подать заявку на получение в собственность частицы истории города может любой желающий – как частные лица, так и музеи, галереи и строительные компании.
Однако чтобы получить в своё распоряжение один из представляющих собой культурную ценность предметов, необходимо до конца декабря 2019 года предоставить муниципалитету проект использования выбранного артефакта.
В свою очередь мэрия предлагает новым хозяевам создать из полученных фрагментов собственные произведения искусства – арт-проекты и инсталляции – или добавить «исторический элемент в современный фасад».
Доставку исторически ценных предметов новым обладателям придётся организовывать самостоятельно.rg-rb.de
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