Франция выступает за сохранение обязательств США и России по ядерным вооружениям

Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1044425

Франция считает важным, чтобы США и Россия сохранили свои обязательства по ограничению ядерных вооружений. Об этом говорится в распространенном в среду ответе французского МИД на письменный запрос Национального собрания (нижняя палата парламента), передает ТАСС.

«Американо-российские договоренности по контролю над вооружениями являются основополагающим компонентом стратегической стабильности, — говорится в документе МИД. — В этой связи Франция сожалеет о прекращении действия жизненно важного для европейцев Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)».

Как подчеркивается в документе, Париж вместе со своими партнерами «вновь призывает к продлению на период после 2021 года Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3 — прим. ТАСС) между США и Россией, независимо от подготовки нового соглашения или присоединения к договору Китая».

Во внешнеполитическом ведомстве Франции считают, что «в нынешнем контексте ослабления договорного режима по контролю над вооружениями, расширение рамок договора по СНВ весьма актуально в свете предстоящей в августе 2021 года конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)».