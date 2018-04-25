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Францию накрыл шторм Амели

Фото pixabay.com

Запад Франции в ночь с субботы на воскресенье накрыло штормом Амели, из-за сильного ветра десятки тысяч домохозяйств обесточены,  сообщает BFMTV. 

Оранжевый код метеоопасности объявлен в 14 департаментах на западе Франции вдоль побережья Атлантического океана и по соседству с ними.

На юго-востоке страны в двух департаментах ожидаются сильные дожди. На юго-западе страны 140 тысяч домохозяйств были лишены электричества. С наибольшей силой в воскресенье ветер дует в заливе Аркашон, порывы достигают 163 км/час.

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Падение веток, кустарников или деревьев сделало некоторые дороги непроходимыми. Местные органы власти рекомендуют гражданам не брать машину и сократить свой проезд до максимума. Несколько транспортных артерий, в основном второстепенных, были затоплены или перекрыты упавшими деревьями. В Новой Аквитании несколько поездов были отменены или отложены. 

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