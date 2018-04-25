Курьёзы недели

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Робот ищет лицо

В Лондоне IT-фирма объявила конкурс на лучшее лицо для одного из своих роботов, который будет использоваться в качестве «виртуального друга» для пожилых людей. Предполагается, что машина получит лицо реального человека, а победителю будет выплачено 100 тысяч фунтов (115 тысяч евро). Известно, что заказчик ищет «доброе и дружелюбное» лицо, которое в результате могут получить «тысячи андроидов по всему миру». Производство роботов начнётся уже в 2020 году.

По улице маяк возили

В Дании прошла уникальная операция по перевозке маяка на рельсах. Маяку Рубьерг Кнуд, установленному в 1900 году на берегу Северного моря, угрожала вода. Ещё 120 лет назад он находился в 200 метрах от берега, а теперь море подошло к нему на расстояние шести метров. Чтобы маяк не ушёл под воду, было решено построить рельсы и перевезти по ним маяк. Переезд конструкции весом 720 тонн занял порядка десяти часов. Маяк передвигали со скоростью восемь метров в час. Предполагается, что на новом месте маяк сможет простоять ещё около 40 лет.

Загадка с наушником

Главу Apple Тима Кука (Timothy Donald Cook) уличили в нежелании пользоваться собственной продукцией. Наблюдательные пользователи интернета заметили, что на страничке Кука в соцсети Twitter появилось его фото со вставленным в ухо наушником Apple. Однако раньше Кук уже публиковал точно такую же свою фотографию, но без наушника. Из этого в Сети сделали вывод, что наушник либо пририсовали на новом фото, либо затёрли на старом.

Религиозная солидарность

Необычный инцидент произошёл во время матча между женскими футбольными клубами с Ближнего Востока. Играли команды из Иордании и Палестины. Во время матча футболистка иорданской сборной случайно сбила рукой хиджаб с головы соперницы из Палестины. После этого иорданская команда, участницы которой играли с непокрытыми головами, плотным кольцом окружила женщину, чтобы дать ей возможность поправить хиджаб. «Вот это уважение к чужим обычаям и убеждениям, даже если вы их не разделяете. Нам не хватает этого в современном мире», – так прокомментировали пользователи соцсетей появившееся в Сети видео случившегося. Матч закончился со счётом 10:1 в пользу иорданской команды.

Весы и Близнецы не устроят

В Великобритании некая семья выходцев из России разместила объявление о поиске дворецкого. Зарплату обещают платить в сумме от четырёх до шести тысяч евро в месяц, однако к кандидату предъявляются специфические требования. Жить дворецкий должен в Лондоне, но при это должен быть готов к командировкам во Францию, Италию и Россию. Он обязательно должен знать содержание комедийного сериала «Дживс и Вустер», разбираться в английских и французских ресторанах, уметь ладить с детьми и, главное, по Зодиаку быть Стрельцом, Девой, Водолеем, Козерогом или Львом.

Можно и в 67

В Китае 67-летняя женщина родила дочь, причём зачата она была естественным путём. Женщина решила сохранить ребёнка, вопреки рекомендациям врачей. Роды прошли успешно, девочка родилась здоровой, её вес составил 2,5 кг. Отцу ребёнка 68 лет. По его словам, беременность не была запланированной. Старшие дети пары (им за 40) прервали отношения с родителями, узнав об их решение. По словам роженицы, если бы она смогла пересмотреть решение, то отказалась бы от ребёнка, потому что роды были слишком болезненными. Но теперь родители намерены прожить до 110 лет, чтобы вырастить дочь и увидеть её во взрослом возрасте.

Арчи-поджигатель

В Австралии 10-месячный пёс по имени Арчи смог устроить пожар в доме хозяйки. 23 октября в 10 утра женщина ушла из дома, оставив собаку одну. Уже через четыре минуты в доме начался пожар. В доме была установлена видеокамера. Она зафиксировала, как собака (смесь французского бульдога с бостон-терьером) где-то нашла зажигалку для барбекю, начала играть с ней на диване, и разожгла огонь. Пожарные потушили дом, но его ремонт обойдётся хозяйке в 60 тысяч австралийских долларов (около 40 тысяч евро).

