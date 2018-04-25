Maxima Grupe сохранила за собой кредитный рейтинг BB+

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Управляющая крупнейшей в странах Балтии торговой сетью группа Maxima Grupe второй год подряд сохраняет за собой кредитный рейтинг BB+ со стабильной перспективой.

«То, что второй год подряд мы сохраняем за собой кредитный рейтинг BB+, говорит о надежности предприятия и прочном финансовом положении», – сказал для пресс-релиза финансовый руководитель Maxima Grupe Виталиюс Раковскис.

Как утверждает международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s, одной из причин, обусловивших подтверждение рейтинга, является лидирующая позиция Maxima Grupe на рынке.