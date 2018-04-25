Maxima Grupe сохранила за собой кредитный рейтинг BB+

Управляющая крупнейшей в странах Балтии торговой сетью группа Maxima Grupe второй год подряд сохраняет за собой кредитный рейтинг BB+ со стабильной перспективой.
«То, что второй год подряд мы сохраняем за собой кредитный рейтинг BB+, говорит о надежности предприятия и прочном финансовом положении», – сказал для пресс-релиза финансовый руководитель Maxima Grupe Виталиюс Раковскис.
Как утверждает международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s, одной из причин, обусловивших подтверждение рейтинга, является лидирующая позиция Maxima Grupe на рынке.
Кредитный рейтинг BB+ был присвоен Maxima Grupe в июле прошлого года, потом группа разместила эмиссию облигаций пятилетнего срока стоимостью 300 млн евро – спрос на нее превысил предложение, облигации купило более 60 инвесторов из 14 стран.
Maxima Grupe принадлежат в странах Балтии сети Maxima, в Польше – Stokrotka, в Болгарии – T-Market, а также электронный магазин продуктов питания Barbora, действующий в странах Балтии.
Maxima Grupe в первом полугодии этого года заработала 39,335 млн евро консолидированной чистой прибыли – на 24,5% меньше, чем в прошлом году, ее выручка в этом году составила 1,926 млрд евро и была на 23,9% больше.
Единственным акционером Maximos grupe является контролируемая предпринимателем Нериюсом Нумавичюсом компания Vilniaus prekyba.
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