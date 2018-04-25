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Транспорт

Франкфуртский автосалон переезжает

  • Фото pixabay.com

Крупнейшая автомобильная выставка Германии – Франкфуртский международный автосалон IAA – прощается с Франкфуртом.

Франкфуртский автосалон, проводившийся в крупнейшем городе Гессена последние 70 лет – каждый нечётный год, начиная с 1951-го – в 2021 году пройдёт в другом городе и другой федеральной земле. Круг претендентов на то, чтобы принять одно из главных мировых автошоу, определён – это Гамбург, Берлин или Мюнхен.

Штутгарт и Ганновер, также претендовавшие на IAA, организатор салона – Объединение немецкой автомобильной промышленности (Verband der Automobilindustrie, VDA) – исключил из списка кандидатов. Рассчитывал сохранить выставку и сам Франкфурт, но этим намерениям не суждено было сбыться: весомую роль сыграло не только желание VDA найти для салона новые импульсы, но и просчёт обер-бургомистра Петера Фельдмана (Peter Feldmann), поссорившегося с организаторами. Социал-демократу, активно критикующему автопромышленность, поднимая таким образом собственный авторитет в глазах активистов левых движений, не позволили произнести речь на церемонии открытия последней выставки, которую традиционно посетила канцлер Меркель (Angela Merkel). Фельдман эту речь всё же опубликовал, обрушившись в ней с критикой на Объединение автопроизводителей: очевидно, городской руководитель никак не рассчитывал, что Франкфурт способен потерять IAA.

В кругах владельцев отелей финансового центра Европы и у представителей гастрономической сферы лишение города его важнейшей выставки, широко известной далеко за Майном, вызвало шоковую реакцию; многие настаивают на необходимости отставки Фельдмана и выражают опасения за будущее другого важного мероприятия – Франкфуртской книжной ярмарки.

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Договор организатора выставки с выставочным центром Messe Frankfurt – а его наблюдательный совет возглавляет Петер Фельдман – истёк в прошлом году. По слухам, обер-бургомистр конфликтовал с организаторами IAA уже в 2017-м.

Но в целом дело далеко не в местных властях, роль которых в проблемах VDA незначительна. Решению покинуть Франкфурт способствовали неудачные итоги последнего автосалона – заметно снизившееся число посетителей (с почти миллиона в 2015 году оно сократилось до 550 тысяч в прошлом), последствия дизельного скандала и протесты экологических организаций, падение интереса многих производителей к маркетинговым методикам такого рода (в 2019 году IAA проигнорировали Peugeot, Citroen, Kia, Toyota, Volvo, Fiat, Nissan).

Устаревшая концепция автосалона больше не функционирует с теми блеском и шиком, с которыми проходили подобные выставки ещё в недавнем прошлом, и это беда не столько Франкфуртского салона, сколько всей отрасли. Вместе в Детройтом, Парижем, Женевой и Шанхаем немецкая выставка считалась важнейшей в мире: внушительные потери они несут все вместе.

Так, уже в 2020 году Audi пропустит автосалон в Детройте, Lamborghini и Peugeot проигнорируют Женеву, а Volkswagen не приедет в Париж. Число посетителей автошоу растёт исключительно в развивающихся странах, Старый и Новый Свет от автомобильных выставок устали.

Новая международная автомобильная выставка в Германии, по замыслу её организаторов, не должна ограничиваться пределами выставочных площадей, выйти за пределы экспоцентра в принимающий её крупный город и стать демонстрацией всех актуальных форм мобильности – не только автомобиля.

Станет ли бывший «Франкфуртский автосалон» «берлинским», «гамбургским» или «мюнхенским»? В пользу Гамбурга говорит его репутация «города будущего» в том, что касается развития новых форм общественного и индивидуального транспорта.

Мюнхену никак не мешают хорошие интернациональные связи, в том числе транспортные, и место прописки одного из важнейших автомобилестроителей ФРГ.

Берлин, в подготовке презентации которого для будущего автосалона участвовал знаменитый футболист и тренер, чемпион мира и Европы Юрген Клинсман (Jürgen Klinsmann), имеет «столичную надбавку» за близость к власти и мировое значение. Пока Объединение автомобильной промышленности продолжает переговоры с тройкой потенциальных кандидатов.

Решение о городе, принимающем международный автосалон в 2021 году, должно быть принято в ближайшее время.

rg-rb.de

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