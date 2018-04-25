Франкфуртский автосалон переезжает

Договор организатора выставки с выставочным центром Messe Frankfurt – а его наблюдательный совет возглавляет Петер Фельдман – истёк в прошлом году. По слухам, обер-бургомистр конфликтовал с организаторами IAA уже в 2017-м.

Но в целом дело далеко не в местных властях, роль которых в проблемах VDA незначительна. Решению покинуть Франкфурт способствовали неудачные итоги последнего автосалона – заметно снизившееся число посетителей (с почти миллиона в 2015 году оно сократилось до 550 тысяч в прошлом), последствия дизельного скандала и протесты экологических организаций, падение интереса многих производителей к маркетинговым методикам такого рода (в 2019 году IAA проигнорировали Peugeot, Citroen, Kia, Toyota, Volvo, Fiat, Nissan).

Устаревшая концепция автосалона больше не функционирует с теми блеском и шиком, с которыми проходили подобные выставки ещё в недавнем прошлом, и это беда не столько Франкфуртского салона, сколько всей отрасли. Вместе в Детройтом, Парижем, Женевой и Шанхаем немецкая выставка считалась важнейшей в мире: внушительные потери они несут все вместе.

Так, уже в 2020 году Audi пропустит автосалон в Детройте, Lamborghini и Peugeot проигнорируют Женеву, а Volkswagen не приедет в Париж. Число посетителей автошоу растёт исключительно в развивающихся странах, Старый и Новый Свет от автомобильных выставок устали.

Новая международная автомобильная выставка в Германии, по замыслу её организаторов, не должна ограничиваться пределами выставочных площадей, выйти за пределы экспоцентра в принимающий её крупный город и стать демонстрацией всех актуальных форм мобильности – не только автомобиля.

Станет ли бывший «Франкфуртский автосалон» «берлинским», «гамбургским» или «мюнхенским»? В пользу Гамбурга говорит его репутация «города будущего» в том, что касается развития новых форм общественного и индивидуального транспорта.

Мюнхену никак не мешают хорошие интернациональные связи, в том числе транспортные, и место прописки одного из важнейших автомобилестроителей ФРГ.

Берлин, в подготовке презентации которого для будущего автосалона участвовал знаменитый футболист и тренер, чемпион мира и Европы Юрген Клинсман (Jürgen Klinsmann), имеет «столичную надбавку» за близость к власти и мировое значение. Пока Объединение автомобильной промышленности продолжает переговоры с тройкой потенциальных кандидатов.

Решение о городе, принимающем международный автосалон в 2021 году, должно быть принято в ближайшее время.