Жители и гости столицы смогут бесплатно посетить галереи и музеи

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В этом году уже во второй раз в февральские выходные жители и гости столицы смогут приобщиться к современному искусству, бесплатно посетив 25 галерей и музеев на бесплатных экскурсионных автобусах «SU-MENĖK».

Мероприятия будут проходить в выходные — с 7 по 9, с 14 по 16, с 21 по 23 февраля и с 28 февраля по 1 марта.

Автобусы будут курсировать с 11 до 19 часов по пятницам и субботам и с 11 до 17 часов в воскресенье каждые 40 минут (расписание на сайте www.stops.lt). Маршрут начинается с остановки «Антано Тумено», пройдет по Старому городу, конечная остановка «Lelija». Зайти и выйти пассажиры смогут на любой остановке.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt