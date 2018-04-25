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ФРГ закачивает газ из РФ по новому газопроводу

  • Фото BFL/Томаса Лукшиса

Работы по строительству Северного потока — 2 приостановили, но по первой нитке газопровода Eugal — его продолжение на территории Германии до границы с Чехией — с 1 января 2020 газ официально уже пошел.

Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает DW со ссылкой на пресс-секретаря компании Gascade Джорджа Вюстнера.

Представитель компании пояснил, что «газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel».

Таким образом, новая транспортная инфраструктура, сданная в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из действующего Северного потока.

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«Но это не спасает Газпром от финансовых убытков, ведь российская компания платит за полностью забронированный Eugal, хотя использует его лишь частично», — отмечает издание.

Джордж Вюстнер подтвердил журналистам, что мощности Eugal забронированы на длительный срок.Напомним, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. 

На фоне утверждения документа, швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ, а затем отвела свои суда из района строительства.

korrespondent.net

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