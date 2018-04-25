ФРГ закачивает газ из РФ по новому газопроводу

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Работы по строительству Северного потока — 2 приостановили, но по первой нитке газопровода Eugal — его продолжение на территории Германии до границы с Чехией — с 1 января 2020 газ официально уже пошел.

Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает DW со ссылкой на пресс-секретаря компании Gascade Джорджа Вюстнера.

Представитель компании пояснил, что «газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel».

Таким образом, новая транспортная инфраструктура, сданная в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из действующего Северного потока.