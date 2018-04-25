Г. Грушас: служба литовцев в секретариате Ватикана – большая честь для нации

Фото BFL/Томаса Лукшиса

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Назначение литовских священников на высокие должности в государственном секретариате Ватикана – большая честь для Литвы, заявил председатель Конференции епископов, Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас.

«Есть два литовца на службе, оба в государственном секретариате. Это и честь для нашего народа, потому что у нас есть эти люди там, но думаю, что и польза для всеобщей Церкви, поскольку оба являются замечательными ксендзами, очень компетентны в своих областях», – сказал журналистам архиепископ в среду.

Литовский телеканал LRT сообщил, что литовец, ватиканский дипломат, монсеньор Роландас Макрицкас назначен директором администрации Государственного секретариата Святого Престола.

Этот пост считается особо важным потом, что секретариат курирует экономическую и административную политику Ватикана, его казну.

LRT сообщил, что впервые директором администрации назначен не итальянец.

В Госсекретариате Святого Престола также работает еще один литовский священник – монсерьор Висвалдас Кулбокас.

По утверждению историков Церкви, должность Р. Макрицкаса в миру может быть приравнена к должности канцлера президентской администрации.

Более высокую должность в Ватикане занимал кардинал Аудрис Юозас Бачкис – он был вице-секретарем Службы внешних публичных дел Церкви. Эта должность, по словам экспертов, в миру приравнивается к должности вице-премьера.

Р. Макрицкас подтвердил LRT, что приступит к выполнению обязанностей 10 августа.

Ранее он работал в апостольской нунции в Вашингтоне, в представительстве Ватикана в США. Последние два год он работал в апостольской нунции в Габоне и в Демократической Республике Конго.

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