Г.Ландсбергис: новые санкции лишатся смысла, если Минск прекратит нелегальную миграцию

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Новые санкции для Беларуси на уровне Европейского союза (ЕС) предложены, но они лишатся смысла, если Минск прекратит организацию нелегальной миграции, говорит литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

И все же он утверждает, что если соседнее государство не предпримет никаких действий, то Литва актуализирует этот вопрос в Сообществе.

«Санкции за организацию нелегальной миграции для Беларуси сейчас не введены. Они предложены, однако лишатся смысла, если Минск прекратит эту деятельность, нарушающую любые международные нормы и соглашения», — говорится в переданном BNS комментарии главы МИД Литвы.

«Если Беларусь по-прежнему будет поощрять контрабанду людей, Литва поднимет в Брюсселе вопрос о дополнительных санкциях для Беларуси», — добавил он.

В четверг Г. Ландсбергис написал в социальной сети Facebook, что в ситуации миграционного кризиса особенно важна роль ЕС.

«Неважно, сколько нам пришлют палаток или матрацев, если поток не прекратится — средств всегда будет не хватать. Несмотря на то, что и палатки, и матрацы нужны, не это является осью миграционной политики ЕС. Главная задача, которую мы передаем ведомствам ЕС — вы должны помочь нам разрушить сеть и вернуть людей», — написал политик.

Он подчеркнул, что у Европы нет эффективной миграционной политики, и выразил надежду, что «может быть, Литва будет этой песчинкой, которая переломит горб верблюда, и мы в конце концов договоримся».

По словам политика, у Европы есть еще много неиспользованных рычагов убедить Ирак и Турцию остановить потоки миграции и вынудить президента Беларуси Александра Лукашенко передумать.

Границу Литвы в этом году уже пересекло более 3 тыс. нелегальных мигрантов, из-за их наплыва объявлена экстремальная ситуация.

Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы. Беларусь говорит, что перестала останавливать мигрантов из-за санкций ЕС.