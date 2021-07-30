Уровень риска бедности за время пандемии снизился

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Уровень риска бедности в Литве за время пандемии снизился, однако не во всех группах населения, утверждает Департамент статистики.

Данные экспериментальной статистики показывают, что уровень риска бедности в прошлом году был 20% — на 0,9% ниже, чем в 2019 году.

«Как экспериментальная статистика, в 2021 году была произведена оценка показателей бедности на основании доходов прошедшего периода 2020 года. За время пандемии 2020 года бедность — относительная и абсолютная — снижалась во всех возрастных группах», — сказала на пресс-конференции в пятницу заместитель генерального директора департамента Инга Масюлайтите-Шукевич.

«Правда, по типам домашних хозяйств такой однозначности нет. Например, процент одиноких лиц, попадающих в риск относительной бедности, повысился на 0,6 проц. пункта», — добавила она.

По словам статистиков, в риск бедности попадает 47,4% одиноких людей.

Самый высокий уровень риска бедности по возрасту в 2020 году был у людей в возрасте 65 леи и старше — 35,1% или на 0,9 пункта ниже, чем по доходам 2019 года.

Уровень абсолютной бедности снизился на 1,5 пункта и составил 3,6%, а абсолютную бедность испытывает 15,7% одиноких родителей — на такие домохозяйства приходится менее 260 евро, а на семью из двух взрослых и двух детей — 546 евро.