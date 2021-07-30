За сутки задержано 137 мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси и Литвы

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За минувшие сутки, по предварительным данным, задержано 137 мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси и Литвы, сообщила в пятницу Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

У большинства из них (106) были документы граждан Ирака или же они представились гражданами этой страны. Всем задержанным сделаны тесты на COVID-19, до получения результатов они изолированы.

СОГГЛ сообщает, что в четверг с погранзастав 380 мигрантов были переведены на Руднинкский полигон в Шальчининкском районе, где оборудован палаточный городок.

В этом году в Литву из Беларуси к полуночи пятницы пыталось попасть 3282 нелегальных мигранта. Это число более чем в 40 раз больше, чем было за весь 2020 год.

Среди задержанных на границе с Беларусью преобладают граждане Ирака или те, кто ими представляется — 2111.

Большая часть задержанных пытается через Литву попасть в государства Западной Европы, утверждают пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.