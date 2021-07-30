Ким Чен Ын призвал повысить боеготовность армии КНДР

В Пхеньяне прошел первый в истории семинар для командования и политических комиссаров Корейской народной армии (КНА). Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает агентство ЦТАК.

«В настоящее время враждебные силы систематически наращивают свои возможности для нанесения упреждающего удара по КНДР, наращивают вооружения и активизируют всевозможные военные учения с целью агрессии. Мы должны приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений», — сказал Ким Чен Ын в своем выступлении на семинаре.

В семинаре приняли участие военачальники и политические комиссары всех армейских подразделений. На нем обсуждались вопросы тактической и политической подготовки кадров для армии, а также повышение обороноспособности на фоне роста новых угроз.

Ранее сообщалось, что Северная и Южная Кореи ведут переговоры о проведении саммита.