Г. Ландсбергис: озабоченность здоровьем Р. Протасевича обоснована

«Вчера мы связались с близкими Романа, могут лишь сказать, что их озабоченность обоснована, и, не раскрывая личных деталей, то, что распространено в публичном пространстве, имеет под собой основания», – сказал во вторник Г. Ландсбиргис в интервью радиостанции LRT.

В понедельник оппозиционные белорусские информационные каналы сообщили, что по не подтвержденной информации, Р. Протасевич находится в одной из больниц Минска, состояние его здоровья – критическое. Сообщался рассказ матери журналиста о том, что у ее сына слабое здоровье и у него есть проблемы с сердцем.

Вскоре после этого, каналы минского режима опубликовали видеозапись, в которой Р. Протасевич утверждает, что здоров, что находится в одном из изоляторов Минска, что должностные лица якобы обращаются с ним корректно, и что он дает «признательные» показания по обвинениям в организации массовых беспорядков.

По словам Г. Ландсбергиса, эта видеозапись также вызывает большое беспокойство, поскольку раскрывает, что выступление журналиста могло быть получено с использованием насилия и пыток.

«Сама видеозапись Романа вызывает большое беспокойство. У многих создалось впечатление, что его могли с помощью насилия вынудить высказать эти слова, очевидно, что он делал это не по собственному желанию, мы видим определенные царапины на его лице, и действительно остается подозрение в том, что его могли вынудить физически, пытать», – сказал Г. Ландсбергис.

«Это наибольшая обеспокоенность, как у нас, так и у его родителей, а также у всей международной общественность», поэтому я присоединяюсь ко всем требующим незамедлительного освобождения, чтобы ему разрешили вернуться в Вильнюс, где он живет, а также его спутнице жизни Софии Сапеге», – добавил министр.

Мать задержанного белорусского журналистам Романа Протасевича не сомневается, что показания ее сына были получены насильственными методами, заявил после беседы с ней замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«По убеждению мамы, это признание совершенно неестественное, он так себя не ведет, его манера речи была неестественной – она расценила, что сына вынудили говорить, процитирую точнее – «режим пытается выдавить из него слова». Похоже на то, это (Р. Протасевича пытали – BNS) – у него совершенно иной тон, иная манера говорить, его состояние не нормальное», – сказал BNS М. Адоменас, который в понедельник вечером общался с Натальей Протасевич.

М. Адоменас отметил, что мать задержанного Минском блогера очень переживает за здоровье сына, поскольку у него есть врожденные проблемы сердца, особенно с учетом прежних сообщений о смертях оппозиционеров с подобными проблемами.

«Другой человек Витольд Ашурок скончался в заключении, у него также были проблемы с сердцем – это также вызывает беспокойство. Естественно, что родители боятся», – отметил вице-министр.

По словам замминистра, мать также подтвердила, что адвокату не удалось найти Р. Протасевича в Минском следственном изоляторе, где, как сообщает режим, он должен находиться.

«Ему сказали, что Романа там нет. Поэтому либо врут адвокату, либо лгут публично. Беспокойство вызывает и то, что неясно его местонахождение», – отметил М. Адоменас.

Вице-министр отметил, что режим Александра Лукашенко «совершает отчаянные действия», поэтому очень сложно прогнозировать дальнейшую судьбу как Р. Протасевича, так и других политзаключённых. Однако он не исключил, что может повториться тактика, использованная десятилетие назад, когда политических заключенных отпускали в обмен на уступки Запада в виде отказа от санкций.

«Это ситуация, в которой видится отчаяние, полное ощущение небезопасности, паранойя, теории заговора против А. Лукашенко, в которые он верит. Поэтому мы не знаем, можно ли будет усмотерть рациональный расчет в его действиях, этого мы точно не знаем. Пока видна полная непропорциональность как в истории с самолетом, так и с закрытием посольства Латвии», – сказал вице-министр.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Р. Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В прошлом году Беларусь включила создателей Nexta 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Р. Протасевича в список «лиц, участвующих в террористической деятельности», а сам канал объявила «экстремистским» и распорядилась его заблокировать.

Оба молодых человека сбежали из Беларуси, за вменяемые им преступления грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам представителей оппозиции, задержанному Р. Протасевичу в Белаурси может грозить и смертная казнь.