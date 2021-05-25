ВОЗ ожидает появление нового смертельного вируса

При этом Гебрейесус отметил, что для борьбы с пандемией коронавируса уже создали вакцины и на данный момент нет штаммов COVID-19, угрожающих эффективности имеющихся вакцин.

«Пока не появилось никаких вариантов, которые значительно снижали бы эффективность вакцин, диагностических или терапевтических средств COVID-19. Но нет никаких гарантий, что так будет и в дальнейшем», — подчеркнул он.

Глава ВОЗ также заявил, что до сентября все страны должны вакцинировать от коронавируса не менее 10% своего населения. А до конца года — не менее 30%.

Он отметил, что по международному механизму поставки вакцин COVAX 125 стран мира получили 72 млн доз.

«Но этих доз достаточно для вакцинации только 1% населения этих стран. Поэтому сегодня я призываю страны-члены ВОЗ поддержать массовую вакцинацию не менее 10% населения до сентября. И продолжить, чтобы до конца года достичь уровня вакцинации не менее 30%», — заявил Гебрейсус.

Как известно, эпицентром пандемии остается Индия, где от заболевания уже умерли более 300 человек.