Г.Ландсбергис: после выборов коалицию могли бы сформировать ответственные партии

«Ответственность противоречит популизму», – сказал Г. Ландсбергис.

По его словам, у находящихся сейчас у власти «аграриев» есть возможность стать партией-государственником, поскольку у них есть «люди-государственники».

Г. Ландсбергис также сообщил, что вручил президенту часть предвыборной программы СО-ЛХД, касающуюся образования и экологии.

«Я очень рад возможности вручить вехи нашей программы президенту первому в государстве. В 2016 году президент был приглашен в качестве одного из экспертов для замечаний и предложений к нашему новому «Плану для Литвы», сейчас, пользуясь позитивным опытом, мы обратились к нему, представили части программ по образованию и экологии, попросили выдвинуть замечания, ознакомиться, и ознакомить команду», – сказал Г. Ландсбергис.

Он также выразил сомнения в том, что партиям до парламентских выборов удастся подписать национальное соглашение об образовании.

Политик не видит желания части политиков решать тяжелые вопросы в сфере образования.

«Пока я не вижу такого ясного документа, ясного текста, по поводу которого нужно было бы сказать, по этому нужно договориться, здесь нужно искать компромисс. Я не вижу людей, которые бы хотели искать сложные вопросы, я вижу лишь людей, которые хотят легких вопросов», – пояснил Г. Ландсбергис.

По его словам, консерваторы в своей предвыборной программе предлагают создать сеть государственных гимназий – учредить 10–15 гимназий, которые бы стали «магнитами образования».

Советник президента Повилас Мачюлис сообщил, что глава государства во время встречи представил свои предложения на ближайшие полгода.

Он отметил, что основное внимание будет уделено совершенствованию порядка публичных закупок.

Выборы в сейм Литвы состоятся в октябре этого года.