Г. Ландсбергис призвал Южную Корею открыть посольство и торгпредство в Вильнюсе

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Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис на встрече с министром торговли Южной Кореи Ан Док Гыном призвал страну открыть посольство и торговое представительство в Вильнюсе, сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Литвы.

Корея в настоящее время представлена в Литве из Польши.

Посольство Литвы в Южной Корее начало свою работу ровно год назад. Его возглавляет посол Ричардас Шлепавичюс.

По информации министерства, на состоявшейся в среду встрече министры также обсудили вопросы укрепления и развития экономических и политических отношений стран, а также рассмотрели возможности сотрудничества в сферах естественных наук, лазеров, полупроводников, информационных и коммуникационных технологий.

«Литва проводит стратегическую диверсификацию, целью которой является укрепление политических и экономических отношений со странами-единомышленниками в Индии и Тихоокеанском регионе, поэтому мы рассматриваем Республику Корея как очень важного партнера», — отметил Г. Ландсбергиса.

МИД сообщил, что министр торговли рассказал о возможном партнерстве предпринимателей Литвы и Южной Кореи в областях энергетики, естественных наук, электроники и лесного хозяйства.

По данным МИД, торговля товарами между Литвой и Республикой Корея в 2021 году выросла на 39% и составила 173,6 млн евро, из которых экспорт в эту страну равнялся 105,7 млн евро.

Дипломатические отношения между Литвой и Кореей были установлены 14 октября 1991 года.

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