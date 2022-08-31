Г. Ландсбергис: солдаты Горбачева стреляли в безоружных литовцев, таким его и запомним

Горбачев скончался во вторник в возрасте 91 года после тяжелой болезни.

Российский политик был генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза с 1985 по 1991 год.

Родственники погибших в январских событиях 1991 года в Литве добивались ответственности Горбачева до самой его смерти.

Они стремятся доказать, что Горбачев, занимавший в то время пост президента СССР и являвшийся главнокомандующим вооруженными силами, имел контроль над армией, но не принимал мер по предотвращению агрессии в Литве и тем самым не остановил совершение международного преступления.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме советскими воинскими частями Вильнюсской телебашни и здания Комитета по теле-радиовещанию погибло 14 человек.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено