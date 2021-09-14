Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис посетит Вашингтон с рабочим визитом, где встретится с госсекретарем США, Энтони Блинкеном, члены Сената США, а также представителем деловых кругов и аналитиками.
Для каждого министерства общее количество шахт определяет компания. Ландсбергис обсудит актуальные вопросы Литовско-американского сотрудничества и возможности укрепления Также будут обсуждаться вызовы политики международной, важной прочной трансатлантической безопасности, отношения с Китаем в региональной безопасности США.
В рамках визита также планируются встречи с председателем Иностранных дел с Робертом Менендесом, другими сенаторами, представителем Белого дома и аналитического центра Атлантического совета.
Министр примет участие в мероприятиях аналитических центров: Германского фонда Маршалла и Аналитического центра европейской политики.
Госсекретарь США Э. Блинкен и председатель по иностранным делам Сената США Р. Мужчинам запрещено въезжать в Литву в стране.
Отношения между Вильнюсом и Пекином начали отрицаться, поскольку Китай начала налаживать более тесные связи с Тайванем, который считает своей мятежной провинцией.
Для целей Соглашения Литовская Республика уведомляет Комиссию и государства-члены на основании этого решения.
Китай также предпринял шаги по остановке грузовых поездов в Литву, выдаче разрешений на экспорт продуктов питания, снижение кредитных лимитов для литовских компаний и повышения цен.