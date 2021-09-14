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Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис посетит Вашингтон с рабочим визитом, где встретится с госсекретарем США, Энтони Блинкеном, члены Сената США, а также представителем деловых кругов и аналитиками.

Для каждого министерства общее количество шахт определяет компания. Ландсбергис обсудит актуальные вопросы Литовско-американского сотрудничества и возможности укрепления Также будут обсуждаться вызовы политики международной, важной прочной трансатлантической безопасности, отношения с Китаем в региональной безопасности США.

В рамках визита также планируются встречи с председателем Иностранных дел с Робертом Менендесом, другими сенаторами, представителем Белого дома и аналитического центра Атлантического совета.