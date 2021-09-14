Г. Науседа посмертно наградит спасавших евреев

Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа вручит награды Креста спасения погибающих, которыми награждены посмертно почти сорок людей, спасавших евреев в годы Второй мировой войны.
Подписанным в пятницу декретом глава государства назначил награды по случаю Дня памяти жертв геноцида евреев Литвы. Ими отмечены 37 человек, «которые, невзирая на смертельную опасность для себя и семьи, в годы Второй мировой войны спасали евреев от нацистского геноцида».
Почти все эти лица награждены посмертно, поэтому награды будут вручены членам их семей, близким.
В этом году исполняется 80 лет с начала геноцида еврее в Литве. Кроме того, 23 сентября в Литве отмечается День памяти жертв геноцида евреев Литвы. В этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское гетто.
В годы Второй мировой войны в Литве были убиты около 195 тыс. евреев.
По данным Литовского центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы, до Второй мировой войны в Литве проживали около 208 тыс. евреев.