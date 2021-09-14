Г. Науседа посмертно наградит спасавших евреев

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа вручит награды Креста спасения погибающих, которыми награждены посмертно почти сорок людей, спасавших евреев в годы Второй мировой войны.

Подписанным в пятницу декретом глава государства назначил награды по случаю Дня памяти жертв геноцида евреев Литвы. Ими отмечены 37 человек, «которые, невзирая на смертельную опасность для себя и семьи, в годы Второй мировой войны спасали евреев от нацистского геноцида».

Почти все эти лица награждены посмертно, поэтому награды будут вручены членам их семей, близким.