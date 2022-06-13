Г. Науседа: энергетическая независимость от России должна стать стратегической целью ЕС

Президент Гитанас Науседа заявил, что энергетическая независимость от России должна стать стратегической целью Евросоюза (ЕС), а скорейшая синхронизация с сетями континентальной Европы увеличит безопасность всего ЕС.
«Энергетическая независимость от России должна стать стратегической целью Евросоюза. Синхронизация — важная часть этого процесса. Скорейшее соединение с электросетями Европы повысит энергетическую безопасность стран Балтии и всего ЕС», — заявил президент после встречи с ответственной за энергетику в Еврокомиссии Кадри Симсон.
Президент отметил, что цель Литвы — до 2024 года завершить проект по синхронизации и соединиться с европейскими электросетями. Политическая, техническая и финансовая помощь Еврокомиссии в этом процессе очень важна.
Президент полагает, что важно устранять недостатки инфраструктуры, наращивать запасы газа и инвестировать в источники возобновляемой энергии.
Больший процент в энергосистеме страны возобновляемых источников энергии поможет решить проблемы, связанные с ростом цен и безопасностью.
Во время встреч с министром энергетики Дайнюсом Крейвисом Кадри Симсон обсудит план RePowerEu, представленный Европейской комиссией в середине мая, в котором изложены предложения по изменению энергетической системы Европы.
Кроме того, будут обсуждаться снижение зависимости Сообщества от российских ископаемых видов топлива, подготовка к следующему отопительному сезону, безопасность газоснабжения, проекты синхронизации, цены на энергоносители и прочие вопросы.
В рамках визита Симсон примет участие в Балтийской газовой конференции, организованной Немецко-Балтийской торговой палатой, где расскажет о Европейском «зеленом» курсе и связанных с ним вопросах энергетики.
Комиссар также посетит литовскую высокотехнологичную группу компаний BOD Group, производящих солнечные модули.
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