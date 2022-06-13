Г. Науседа: энергетическая независимость от России должна стать стратегической целью ЕС

Президент отметил, что цель Литвы — до 2024 года завершить проект по синхронизации и соединиться с европейскими электросетями. Политическая, техническая и финансовая помощь Еврокомиссии в этом процессе очень важна.

Президент полагает, что важно устранять недостатки инфраструктуры, наращивать запасы газа и инвестировать в источники возобновляемой энергии.

Больший процент в энергосистеме страны возобновляемых источников энергии поможет решить проблемы, связанные с ростом цен и безопасностью.

Во время встреч с министром энергетики Дайнюсом Крейвисом Кадри Симсон обсудит план RePowerEu, представленный Европейской комиссией в середине мая, в котором изложены предложения по изменению энергетической системы Европы.

Кроме того, будут обсуждаться снижение зависимости Сообщества от российских ископаемых видов топлива, подготовка к следующему отопительному сезону, безопасность газоснабжения, проекты синхронизации, цены на энергоносители и прочие вопросы.

В рамках визита Симсон примет участие в Балтийской газовой конференции, организованной Немецко-Балтийской торговой палатой, где расскажет о Европейском «зеленом» курсе и связанных с ним вопросах энергетики.

Комиссар также посетит литовскую высокотехнологичную группу компаний BOD Group, производящих солнечные модули.

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