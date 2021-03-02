Г. Науседа: кабмин должен заниматься управлением кризисом, а не нагнетать тему саммитов ЕС

Г. Науседа сказал, что не хотел бы думать, что вопрос раздувается искусственно, чтобы отвлечь внимание от имеющихся проблем.

Правящие консерваторы думают о принятии закона, который предусматривал бы, что Литву на саммитах ЕС должен представлять не президент, а премьер-министр.

Инициаторы говорят, что на саммитах рассматриваются вопросы, связанные с компетенциями правительства, что невозможно обеспечить, чтобы президент придерживался утвержденного сеймом и правительством мандатом, кроме того, президент не участвует в деятельности европейских партий.

Критики инициативы говорят, что консерваторы применяют двойные стандарты, так как сами уступили место в Европейском совете пользовавшейся их поддержкой Дале Грибаускайте, кроме того, президент обладает конституционными полномочиями решать основные вопросы внешней политики и представлять государство, а Г. Науседа получил мандат народного доверия, когда обошел нынешнего премьера Ингриду Шимоните на президентских выборах.