Г. Науседа: кабмин должен заниматься управлением кризисом, а не нагнетать тему саммитов ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник заявил, что правительству следует сконцентрироваться на управлении коронавирусным кризисом, а не нагнетать дискуссии о представительстве Литвы в Европейском совете.
По словам главы государства, на повестке дня правительства должны быть вопросы о карантине, вакцинации и помощь в сохранении рабочих мест для людей, а не о том, должна ли премьер вместо президента ездить на саммиты Евросоюза (ЕС).
«У нас сегодня так много вопросов, и у правительства так много проблем — и относительно карантина, и прививок, и по послепандемическому периоду или послекарантинному периоду, как нам помочь открыться нашему бизнесу, как нам помочь людям сохранить рабочие места или получить возможности найти новые рабочие места, если какие-то виды бизнеса остановятся», — сказал Г. Науседа журналистам в Каунасе.
«Сегодня ставить на главное место вот этот вопрос о представительстве в Европейском совете мне кажется несколько неприемлемым (…) с позиции актуальных вопросов, даже не с позиции Конституции, а с той позиции, какие вопросы мы сегодня решаем», — сказал президент.
Г. Науседа сказал, что не хотел бы думать, что вопрос раздувается искусственно, чтобы отвлечь внимание от имеющихся проблем.
Правящие консерваторы думают о принятии закона, который предусматривал бы, что Литву на саммитах ЕС должен представлять не президент, а премьер-министр.
Инициаторы говорят, что на саммитах рассматриваются вопросы, связанные с компетенциями правительства, что невозможно обеспечить, чтобы президент придерживался утвержденного сеймом и правительством мандатом, кроме того, президент не участвует в деятельности европейских партий.
Критики инициативы говорят, что консерваторы применяют двойные стандарты, так как сами уступили место в Европейском совете пользовавшейся их поддержкой Дале Грибаускайте, кроме того, президент обладает конституционными полномочиями решать основные вопросы внешней политики и представлять государство, а Г. Науседа получил мандат народного доверия, когда обошел нынешнего премьера Ингриду Шимоните на президентских выборах.