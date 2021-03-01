В Европе продолжаются протесты из-за карантинных мер

Ограничительные меры, действующие в Европе для борьбы с распространением коронавируса, в минувшие выходные вылились в протесты и беспорядки в некоторых европейских городах, сообщает Euronews.

Так, в столице Венгрии Будапеште тысячи человек приняли участие в акции «Верните наши жизни». Демонстранты требовали от властей отказаться от введенных ограничений. С 11 ноября по всей стране действует комендантский час с 20.00 до 5.00, закрыты кафе, рестораны и театры.