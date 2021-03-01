В Европе продолжаются протесты из-за карантинных мер

Ограничительные меры, действующие в Европе для борьбы с распространением коронавируса, в минувшие выходные вылились в протесты и беспорядки в некоторых европейских городах, сообщает Euronews.
Так, в столице Венгрии Будапеште тысячи человек приняли участие в акции «Верните наши жизни». Демонстранты требовали от властей отказаться от введенных ограничений. С 11 ноября по всей стране действует комендантский час с 20.00 до 5.00, закрыты кафе, рестораны и театры.
«Нам надоели игры политиков, мы хотим сами распоряжаться нашей жизнью. Мы не дадим себя держать взаперти. Не навязывайте нам то, что не имеет смысла», — заявил организатор демонстрации, врач Дьердь Гудени. Отмечается, что полиция разогнала протестующих.
В Дублине манифестация против локдауна переросла в столкновения с полицией. Арестованы 23 человека, трое стражей порядка получили ранения. В Ирландии до 5 апреля действует уже третий режим жесткого карантина, свободное передвижение разрешено лишь в пределах 5 км от дома. По данным опроса Национального статистического агентства, почти 60% жителей Ирландии жалуются на психические расстройства, связанные с пандемией коронавируса.
В Копенгагене состоялась очередная акция протеста, организованная движением «Люди в черном». В ней приняли участие несколько сотен человек. С 1 марта власти Дании начинают постепенно отменять действующие ограничения.belta.by