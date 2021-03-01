Г. Науседа призывает активнее информировать население о вакцинации

«Сегодня информационная кампания, которая находится не в диспозиции самоуправлений, а в диспозиции центральной власти, должна быть активнее, больше ориентирована на людей, и не люди должна искать информацию, а информация должна находить людей», — сказал президент, посетивший в понедельник один из центров вакцинации в Каунасе.

Глава государства сказал, что самоуправления возьмут на себя самое большое бремя в деле вакцинации», но центральная власть должна позаботиться о б установлении надлежащей очередности и информировании.