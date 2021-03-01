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Г. Науседа призывает активнее информировать население о вакцинации

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа призывает правительство проводить более активную информационную кампанию о вакцинации от коронавируса. 

По словам главы государства, центральной власти следует прилагать больше усилий, чтобы информация доходила до людей. 

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«Сегодня информационная кампания, которая находится не в диспозиции самоуправлений, а в диспозиции центральной власти, должна быть активнее, больше ориентирована на людей, и не люди должна искать информацию, а информация должна находить людей», — сказал президент, посетивший в понедельник один из центров вакцинации в Каунасе. 

Глава государства сказал, что самоуправления возьмут на себя самое большое бремя в деле вакцинации», но центральная власть должна позаботиться о б установлении надлежащей очередности и информировании.

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Он также сказал, что общественный телерадиовещатель должен уделять информкампании побольше внимания. 

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