Г. Науседа: Литва хочет больших выплат ЕС на смычку и сельскому хозяйству

По словам президента, страна готова выделить соответствующее финансирование в бюджет ЕС, чтобы в нем был достигнута сумма до 1,11% общих национальных доходов, предназначенный для финансирования программ смычки, сельского хозяйства и прочих программ.

Г. Науседа напомнил, что финансирование этих приоритетных сфер необходимо для обеспечения развития регионов в Литве и создания одинаковых конкурентных условий с фермерами других стран ЕС.

Говоря о Пакете мобильности, Г. Науседа отметил, что Литва не одобряет рассматриваемые меры, призванные создать менее благоприятные условия для перевозчиков периферийных стран, противоречащие охране природы и укреплению общего рынка.

На встрече с председателем финского парламента Матти Ванханеном президент договорился более активно сотрудничать в сфере инноваций, научных исследований ЕС в рамках программы Horizon, а также искать возможности ускорения реализации Rail Baltica, смычек газопроводов.