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Г. Науседа: Литва хочет больших выплат ЕС на смычку и сельскому хозяйству

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Находящийся в Финляндии президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литве не приемлемо предлагаемое Евросоюзом решение о сокращении выплат на политику смычки и сельское хозяйство.  

«Выяснилось, что недостаточное финансирование может замедлить реализацию особо важных для Литвы и Балтийских стран инфраструктурных проектов: Rail Baltica, синхронизации электросетей с континентальной Европой, а также это снизит конкурентную способность региона, генерируемую добавленную стоимость Сообщества, перспективы слаженного развития Литвы», – сообщила администрация президента после встречи Г. Науседы с премьером председательствующей в ЕС Финляндии Антти Ринне. 

В ходе беседы обсуждалась многолетняя финансовая перспектива ЕС и прочие вопросы. 

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По словам президента, страна готова выделить соответствующее финансирование в бюджет ЕС, чтобы в нем был достигнута сумма до 1,11% общих национальных доходов, предназначенный для финансирования программ смычки, сельского хозяйства и прочих программ. 

Г. Науседа напомнил, что финансирование этих приоритетных сфер необходимо для обеспечения развития регионов в Литве и создания одинаковых конкурентных условий с фермерами других стран ЕС. 

Говоря о Пакете мобильности, Г. Науседа отметил, что Литва не одобряет рассматриваемые меры, призванные создать менее благоприятные условия для перевозчиков периферийных стран,  противоречащие охране природы и укреплению общего рынка. 

На встрече с председателем финского парламента Матти Ванханеном президент договорился более активно сотрудничать в сфере инноваций, научных исследований ЕС в рамках программы Horizon, а также искать возможности ускорения реализации Rail Baltica, смычек газопроводов. 

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

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