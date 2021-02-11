Г. Науседа: мы должны сохранить надежную политику сдерживания и обороны

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что блок НАТО должен сохранять надежную политику сдерживания и обороны.
«Ища наиболее подходящий и эффективный ответ на возникающие вновь вызовы, мы обязаны сохранять надежное поведение в сдерживании и обороне, не упуская из виду агрессивных действий России, которые создают угрозу евроатлантической безопасности», – цитируются слова президента в распространенном в среду пресс-релизе по итогам беседы президента с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Президент Литвы и глава альянса обсудили вопросы безопасности и обороны Литвы и Балтийского региона в свете подготовки к предстоящему в этом году саммиту НАТО, усиление сдерживания угроз в Балтийском регионе и рекомендации стратегии будущего «НАТО 2030».
Г. Науседа подчеркнул, что в меняющемся геополитическом климате особо важно продолжать адаптацию НАТО, укрепляющую возможности альянса быстро и эффективно реагировать на угрозы и вызовы, где бы они не возникали. Кроме того, начатый процесс «НАТО 2030» должен укрепить жизненно важные трансатлантические связи, единство и солидарность союзников.
Президент акцентировал, что Литва не меняет своей принципиальной установки выделять на оборону 2% ВВП, а к 2030 году планирует увеличить инвестиции в безопасность и оборону до 2,5%. Литва последовательно выполняет требование выделять 20% оборонного бюджета на приобретение оборудования, она также активно участвует в миссиях и операциях НАТО, среди них – в Ираке и Афганистане.
После беседы с Г. Науседой Й. Столтенберг назвал Литву надежным партнером, который «вносит значительный вклад в общую безопасность».
Генсекретарь отметил в «Твиттере», что обсудил с президентом Литвы ситуацию в регионе Балтийского моря и подготовку к саммиту Альянса.
В последнем ежегодном отчете об угрозах нацбезопасности литовской разведки говорится, что на положение нацбезопасности Литвы негативно влияет повышение российского военного потенциала и активности в Западном военном округе и в Калининградской области. А также углубление интеграции Беларуси с Россией.
Разведка отмечает, что Россия последовательно наращивает конвенциональные и ядерные вооружения, развивает новые виды оружия, проводит крупномасштабные учения.
Минск считает военную интеграцию с Россией гарантом собственной безопасности, а российский военпром и далее остается одним из важнейших источников модернизации белорусской армии.
Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз обвинял Литву и Польшу в том, что они вмешиваются во внутренние дела Беларуси, а НАТО называл угрозой.
На фоне массовых протестов в Беларуси А. Лукашенко заявил о военной угрозе со стороны НАТО и США и объявил о полной боеготовности в главных подразделениях вооруженных сил страны, а также указал сосредоточить дополнительные силы у западной границы Беларуси.