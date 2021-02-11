Г. Науседа: мы должны сохранить надежную политику сдерживания и обороны

Президент акцентировал, что Литва не меняет своей принципиальной установки выделять на оборону 2% ВВП, а к 2030 году планирует увеличить инвестиции в безопасность и оборону до 2,5%. Литва последовательно выполняет требование выделять 20% оборонного бюджета на приобретение оборудования, она также активно участвует в миссиях и операциях НАТО, среди них – в Ираке и Афганистане.

После беседы с Г. Науседой Й. Столтенберг назвал Литву надежным партнером, который «вносит значительный вклад в общую безопасность».

Генсекретарь отметил в «Твиттере», что обсудил с президентом Литвы ситуацию в регионе Балтийского моря и подготовку к саммиту Альянса.

В последнем ежегодном отчете об угрозах нацбезопасности литовской разведки говорится, что на положение нацбезопасности Литвы негативно влияет повышение российского военного потенциала и активности в Западном военном округе и в Калининградской области. А также углубление интеграции Беларуси с Россией.

Разведка отмечает, что Россия последовательно наращивает конвенциональные и ядерные вооружения, развивает новые виды оружия, проводит крупномасштабные учения.

Минск считает военную интеграцию с Россией гарантом собственной безопасности, а российский военпром и далее остается одним из важнейших источников модернизации белорусской армии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз обвинял Литву и Польшу в том, что они вмешиваются во внутренние дела Беларуси, а НАТО называл угрозой.

На фоне массовых протестов в Беларуси А. Лукашенко заявил о военной угрозе со стороны НАТО и США и объявил о полной боеготовности в главных подразделениях вооруженных сил страны, а также указал сосредоточить дополнительные силы у западной границы Беларуси.