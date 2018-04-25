Г. Науседа наложил вето на решение об обязательном учреждении староств

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Литовский президент Гитанас Науседа в четверг сообщил, что наложил вето на принятое сеймом решение об обязательном учреждении староств (административно-территориальных единиц в составе самоуправлений).

«Одностороннее решение обязать самоуправления учреждать староства идет вразрез с усилиями по формированию в стране культуры сотрудничества. Я призываю продолжать укрепление основанных на доверии и партнерстве отношений между центральной и местной властью», — сказал Г. Науседа, сообщает президентское ведомство.

Глава государства вернул на доработку принятые сеймом 15 октябоя поправки к Закону о местном самоуправлении, приняв во внимание просьбу Литовской ассоциации самоуправлений.

Президент также обратил внимание на то, что не предусмотрено выделение дополнительных средств самоуправлениям, в которых должны быть созданы староства.

Одним из аргументов в пользу поправок было то, что создание староств позволит сделать услуги доступнее для жителей.

Литовская ассоциация самоуправлений сочла, что поправки ущемляют права и свободы самоуправления.

В Литве более 500 староств, их нет в пяти самоуправлениях: городов Алитус, Клайпеда, Паневежис, а также Неринги и Висагинаса.