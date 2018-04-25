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TOP,Новости,Политика

Г. Науседа назначил Р. Синкявичюса министром экономики Литвы

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа во вторник назначил парламентария Римантаса Синкявичюса министром экономики и инноваций.

Г. Науседа сказал, что ожидает от нового министра «уверенного лидерства в деле распределения помощи переживающему кризис бизнесу, создания более прозрачной системы конкурсных закупок, обеспечения профессионального управления государственными и муниципальными предприятиями, укрепления экономики регионов». 

Президент отметил, что у Р. Синкявичюса достаточно опыта и политического влияния, чтобы в сложный предвыборной период достичь важных для государства результатов. 

68-летний Р. Синкявичюс — заместитель председателя Литовской социал-демократической трудовой партии и глава фракции в сейме. Он работает в парламенте четвертый срок полномочий, а с декабря 2017 года возглавлял парламентский Комитет по экономике. 

В 2012–2016 годах Р. Синкявичюс был министром транспорта и коммуникаций. 

Кандидатуру Р. Синкявичюса в понедельник представил премьер Саулюс Сквярнялис. 

Должность министра экономики и инновация была вакантна с декабря прошлого года, когда бывший министр Виргиниюс Синкявичюс стал еврокомиссаром по вопросам окружающей среды. 

Президент Г. Науседа в феврале отклонил кандидатуру советника премьера Лукаса Савицкаса в министры экономики. 

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