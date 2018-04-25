Г.Науседа обещает требовать увеличения компенсации от ЕС в связи с эмиграцией из Литвы

Г. Науседа сказал, что это шаг в правильном направлении, однако компенсация должна быть больше.

«Очень хорошо, что принят во внимание наш аргумент о депопуляции или сокращении численности населения, однако то, что было предложено (71 или 72 евро на человека в год) – это не та сумма, на которую мы бы ориентировались», – сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

Он утверждал, что Литва вправе требовать компенсации, потому что литовцы способствовали благосостоянию других европейских стран.

«Мы потеряли около 10% своего населения за последние десять лет. Эти люди уехали в Великобританию, Германию, другие страны ЕС, способствовали росту их экономики, а мы сами потеряли рабочую силу. Это значит, что у нас, скорее всего, есть право просить компенсации», – сказал президент.

Компенсация ЕС в связи с численностью населения позволила бы Литве рассчитывать на получение несколько большей суммы средств из Конвергенционного фонда, чем предлагалось раньше, но для недовольных низкими прямыми выплатами литовских фермеров хороших новостей пока нет.

Конвергенционные средства, которые выделяются нуждающимся регионам, могут быть урезаны для Литвы на 24% по сравнению с нынешним бюджетом (2014–2020 годов) – такой предел установлен для всех государств-членов.

Г. Науседа также обещает добиваться на переговорах, чтобы увеличение прямых выплат фермерам быстрее приближалось к среднему показателю по ЕС.

Сейчас прямые выплаты литовским фермерам составляют около 170 евро за гектар, а средний показатель по ЕС составляет около 259 евро.

В соответствии с предложениями Еврокомиссии (ЕК), в 2027 году литовцы должны будут получать чуть более 700 евро, что составит 78% среднего показателя.

На работы по закрытию Игналинской АЭС предлагается выделить 490 млн евро. Литве пришлось бы взять обязательства участвовать 14% своих средств. ЕК предлагала чуть больше средств, но вместе с тем хотела увеличить обязательства и для бюджета Литвы – 552 млн евро и 20% соответственно. Правительство Литвы просило 780 млн евро.

Литва также просит увеличить финансирование схеме калининградского транзита, по которой 400 тыс. граждан России ежегодно пересекают Литву в упрощённом порядке. Литва просит 215 млн евро, европейские институции пока предлагают 139 млн евро.

Литва и другие страны Балтии также надеются заручиться финансированием для проектов железной дороги Rail Baltica и синхронизации энергосетей с сетями Западной Европы.