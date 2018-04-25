Г.Науседа обратил внимание дипломатов на попытки сделать историю служанкой политики

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Уменьшение раскола в мире, поиск глобальных партнёров и развитие «мягкой силы» – три важнейших приоритета внешней политики Литвы, сказал президент Гитанас Науседа, который в понедельник встретился с работающими в Литве зарубежными дипломатами.

Он также подчеркнул, что нужно дать отпор усилиям, направленным на фальсификацию истории Литвы и других стран Балтии.

«Нам также предстоит дать отпор участившимся усилиям, направленным на фальсификацию истории Литвы и других государств Балтии. Мы готовы критически и честно оценивать свое прошлое, однако мы не намерены мириться с усилиями некоторых сил, распространяющих ложные нарративы», – сказал президент.

«Я сожалею в связи с тем, что история еще используется в политических целях и в это пытаются вовлечь даже международные организации, такие, как Совет Европы. Я призываю общими усилиями давать отпор манипуляциям и добиваться того, чтобы никто не мог сделать историю служанкой политики», – добавил он.