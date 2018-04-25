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Г.Науседа обратил внимание дипломатов на попытки сделать историю служанкой политики

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Уменьшение раскола в мире, поиск глобальных партнёров и развитие «мягкой силы» – три важнейших приоритета внешней политики Литвы, сказал президент Гитанас Науседа, который в понедельник встретился с работающими в Литве зарубежными дипломатами.

Он также подчеркнул, что нужно дать отпор усилиям, направленным на фальсификацию истории Литвы и других стран Балтии.

«Нам также предстоит дать отпор участившимся усилиям, направленным на фальсификацию истории Литвы и других государств Балтии. Мы готовы критически и честно оценивать свое прошлое, однако мы не намерены мириться с усилиями некоторых сил, распространяющих ложные нарративы», – сказал президент.

«Я сожалею в связи с тем, что история еще используется в политических целях и в это пытаются вовлечь даже международные организации, такие, как Совет Европы. Я призываю общими усилиями давать отпор манипуляциям и добиваться того, чтобы никто не мог сделать историю служанкой политики», – добавил он.

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Страны Балтии и Польша в последнее время высказывали обеспокоенность в связи с тем, что Россия стала умалять значение пакта между СССР и нацистской Германией, который спровоцировал Вторую мировую войну. В знак протеста президенты Литвы и Польши в этом году отказались участвовать в мероприятии годовщины освобождения концлагеря Освенцим в Израиле, где президенту России Владимиру Путину было предложено выступить с одной из главных речей.  

Г. Науседа в понедельник также подтвердил, что Литве следует активно участвовать в предотвращении неуправляемой миграции, дальнейшего ухудшения ситуации с охраной окружающей среды и раскола мира на непримиримые, агрессивно конкурирующие геополитические и экономические блоки.

«Мы по-прежнему видим исповедующие общие ценности страны Запада самым надежным гарантом международного порядка, основанного на правилах. Мы должны сохранить единство и решимость демократических государств в противовес любым попыткам нарушить международное право или умножить военные угрозы по соседству с нами и во всем мире», – сказал президент Литвы.

По его словам, Литва  – сторонница прочного трансатлантического союза, потому что это основа единства Запада.

«Ориентация на Запад не должна ограничивать наши мечты и наши амбиции. Поэтому внешняя политика Литвы в ближайшем будущем станет уделять много внимания экономической дипломатии и постарается открыть новые направления – прежде всего в области экономического сотрудничества. Отрадно, что литовские предприниматели уже открывают рынки Азии, Африки, Центрального Востока», – добавил он.

Третья задача, по словам президента – это развитие «мягкой силы».

«Прежде всего, это означает укрепление позитивного имиджа Литовской Республики в мире», – сказал Г. Науседа.

Во встрече с Г. Науседой в Президентском дворце в понедельник участвовали 69 послов, временных поверенных в делах стран и представителей международных организаций.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

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