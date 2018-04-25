В Каунасскую больницу из Алитуса доставили мужчину, который недавно посетил Китай

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

В Каунасскую клиническую больницу из Алитуса доставили мужчину, который ездил в Китай. У мужчины поднялась температура.

«Из Алитуса в Каунасскую клиническую больницу привезли человека, который почувствовал недомогание. У него высокая температура, никаких других клинических симптомов, напоминающих те, что вызывает коронавирус, нет. Врачи проведут необходимое обследование», – сказала BNS представитель Минздрава Габриэле Банайтите.

По данным портала alytusplius.lt, этот мужчина приехал из Китая 4 февраля.

«Нет ни кашля, ни насморка, дыхание незатрудненное, нет никаких симптомов возможного вируса. Мужчина находится под наблюдением врачей, выполняются все необходимые исследования, тогда и выяснится причина недомогания», – сказала Банайтите.