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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

В Каунасскую больницу из Алитуса доставили мужчину, который недавно посетил Китай

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

В Каунасскую клиническую больницу из Алитуса доставили мужчину, который ездил в Китай. У мужчины поднялась температура.

«Из Алитуса в Каунасскую клиническую больницу привезли человека, который почувствовал недомогание. У него высокая температура, никаких других клинических симптомов, напоминающих  те, что вызывает коронавирус, нет.  Врачи проведут необходимое обследование», – сказала BNS представитель Минздрава Габриэле Банайтите.

 По данным портала alytusplius.lt, этот мужчина приехал из Китая 4 февраля.

 «Нет ни кашля, ни насморка, дыхание незатрудненное, нет никаких симптомов возможного вируса. Мужчина находится под наблюдением врачей, выполняются все необходимые исследования, тогда и выяснится причина недомогания», – сказала Банайтите.

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Более подробную информацию об этом Минздрав  планирует представить во вторник.

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