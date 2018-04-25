В Германии задержаны члены группы, готовившей нападения на политиков и мусульман

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Полиция Германии задержала двенадцать человек, в том числе одного полицейского, в ходе общенационального расследования по делу о создании крайне правой группы, планировавшей нападения на политиков, беженцев и мусульман.

Задержания были произведены в результате рейдов, проведенных полицией и спецназом, в шести районах Германии, сообщает Guardian.

Согласно материалам следствия, четверо главных подозреваемых планировали спровоцировать «ситуацию, похожую на гражданскую войну». Еще восемь подозреваемых согласились оказать группе финансовую поддержку, предоставить ей оружие или принять участие в ее будущих нападениях.

В число задержанных входит сотрудник полиции, ранее отстраненный от работы по подозрению в том, что был связан с крайне правыми организациями.