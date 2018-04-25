default image
Г.Науседа обратил внимание дипломатов на попытки сделать историю служанкой политики

Подробнее...
default image
В Германии задержаны члены группы, готовившей нападения на политиков и мусульман

Подробнее...
default image
В Каунасскую больницу из Алитуса доставили мужчину, который недавно посетил Китай

Подробнее...
default image
Евросоюз продлил санкции против Беларуси

Подробнее...
default image
Литва окончательно проиграла спор с "Газпромом" о компенсации в 1,4 млрд евро

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса Национальный драматический театр Литвы отменил гастроли в Китае

Подробнее...
default image
В РФ назвали условие для нормандской встречи

Подробнее...
default image
Литву на конкурсе "Евровидения" в Голландии будет представлять группа The Roop

Подробнее...
default image
В Британии сократят число трудовых мигрантов

Подробнее...
default image
Банк SEB внедрил новую платформу ИТ, обновил интернет-банк

Подробнее...
default image
В воскресенье в Литве местами были побиты прежние рекорды тепла

Подробнее...
default image
Глава МИД Польши: Россия - серьезная угроза интересам ЕС

Подробнее...
default image
Приезжающих в Литву украинцев должны будут лучше информировать об условиях труда

Подробнее...
default image
Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с Литвой

Подробнее...
default image
Макрон призвал ЕС к "стратегическому диалогу" с РФ

Подробнее...
default image
По восстановленному участку железной дороги в Реньге прошёл первый грузовой состав

Подробнее...
default image
Движение против БелАЭС обратится с письмом к А.Лукашенко, соберёт подписи под петицией

Подробнее...
default image
США планируют выделить до $1 млрд в поддержку энергонезависимости стран Европы

Подробнее...
default image
Премьер Литвы С.Сквярнялис взял двухнедельный отпуск

Подробнее...
default image
В Китае скрывшим симптомы коронавируса грозит смертная казнь

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Германии задержаны члены группы, готовившей нападения на политиков и мусульман

Фото из открытых источников

Полиция Германии задержала двенадцать человек, в том числе одного полицейского, в ходе общенационального расследования по делу о создании крайне правой группы, планировавшей нападения на политиков, беженцев и мусульман.

Задержания были произведены в результате рейдов, проведенных полицией и спецназом, в шести районах Германии, сообщает Guardian.

Согласно материалам следствия, четверо главных подозреваемых планировали спровоцировать «ситуацию, похожую на гражданскую войну». Еще восемь подозреваемых согласились оказать группе финансовую поддержку, предоставить ей оружие или принять участие в ее будущих нападениях.

В число задержанных входит сотрудник полиции, ранее отстраненный от работы по подозрению в том, что был связан с крайне правыми организациями.

реклама

Чтобы спланировать свои атаки, группа, созданная в сентябре прошлого года, проводила регулярные встречи, которые координировались и организовывались двумя главными подозреваемыми.

Все подозреваемые – граждане Германии. Все они предстанут перед судом в ближайшие дни для решения вопроса о дальнейшем содержании под стражей.

NEWSru.com

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600