Г. Науседа обсудит c лидерами ЕС сдерживание роста цен на энергоносители, помощь Украине

На этой неделе ЕК предложила совместно закупать газ, применять динамические механизмы по ограничению цен, однако только на бирже TTF (Нидерланды), а не для всех оптовых сделок, как предлагала Литва и некоторые другие страны ЕС.

Старший советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что эти предложения «неплохие».

«Мы выступает за установление верхнего предела цены на газ и полагаем, что должен быть введен механизм компенсации разницы между рыночной ценой на газ и установленным пределом на общеевропейском уровне», — полагает она.

Советник полагает, что, если лидеры стран ЕС не смогут достичь договоренности, то к этому вопросу вернуться на совете по энергетике в октябре.

Против потолка цен на газ активнее всего выступают более богатые западные и северные страны, за счет которых по сути и будут компенсированы цены.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис отметил, что средства, предложенные ЕК, хорошие, однако, по его мнению, важно, чтобы механизм был автоматическим, а не запускался по решению ЕК.

Санкции в отношении России

Лидеры ЕС также обсудят помощь Украине, будущие санкции в отношении России.

«Лидеры стран ЕС обсудят, какая ситуация сегодня с помощью Украине. (…) Будут также обсуждать ответственность России», — отметила А. Скайсгирите.

Она заявила, что среди вопросов об ответственности Москвы — и учреждение специального трибунала, и новый пакет санкций. Литва полагает, что необходимо готовить девятый пакет, так как санкции работают.

Новые санкции были введены ЕС несколько ранее в октябре, это был восьмой пакет санкций.

ЕС дополнил «черный список» 30 физическими лицами и семью юридическими лицами. В регламенте также предусмотрены санкции для тех, кто помогает российским субъектам обходить санкции ЕС.

Также обсуждается верхний предел цен на российскую нефть.

ЕС на прошлой неделе усилил помощь Киеву, обязался обучить 15 тыс. украинских военных, выделил на вооружение 500 млн евро.

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