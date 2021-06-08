Г. Науседа осуждает диктаторов, «насмотревшихся боевиков», призывает укреплять оборону

Под этим он подразумевал имевший место в конце мая инцидент с принудительной посадкой в Минске белорусскими службами самолета Ryanair, летевшего в Минск, и ареста бывших на его борту блогера Романа Протасевича и его девушки Софии Спапеги.

После этого события напряжение в отношениях Литвы и Беларуси усилилось. В последнее время Литва отмечает значительный рост потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны и подозревает, что должностные лица этой страны сами тому способствуют.

Г. Науседа отметил, что Литва была бы в большей безопасности, если бы по соседству было больше стабильных демократических стран.

По его словам, важнейшей задачей сегодня является необходимость вместе с союзниками остановить экспансию России и избежать еще большей дестабилизации в регионе.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы наши соседи получили возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни», – сказал президент.

«Предоставляемое нами убежище для жителей Беларуси, поддержка гражданского общества, громкий голос Литвы, напоминающий Европе о том, что происходят у ее границ – это самое малое, что мы можем и обязаны сделать для наших соседей», – добавил он.

Глава государства также отметил, что в Балтийских странах следует укреплять боевые группы, развернутые в рамках усиленного передового присутствия НАТО, и миссию по патрулированию воздушного пространства, разрабатывать конкретные планы обороны, а для активного сдерживания важно вовлечение США в нашу региональную безопасность.

«Мы должны добиваться того, чтобы в Литве постоянно на ротационной основе присутствовали войска США, а размещение на постоянной основе осуществлялось как можно ближе к нашим границам», – сказал Г. Науседа, отметив, что будет говорить об этом и на предстоящем на следующей неделе саммите НАТО в Брюсселе.

По его словам, Литва и сама должна заботиться о безопасности своего государства, последовательно увеличивать оборонные расходы до 2,5 % ВВП к 2030 году, укреплять военный потенциал, активно участвовать в международных миссиях, начинать воспитание гражданского общества «со школьной скамьи».

По словам Г. Науседы, Литва также должна сохранять внимание к Программе Восточного партнерства Евросоюза.

«Мы не можем допустить, чтобы отдельные неудачи или разочарования затмевали те усилия, которые прилагаются в Украине, Молдове и в Закавказье. Литве в этом вопросе принадлежит исключительная, я бы даже сказал, историческая роль», – сказал он.

Во вторник президент Г. Науседа выступает со своим вторым годовым обращением к сейму.

Обязанность выступать с годовым сообщением предусматривается для президента Конституцией.