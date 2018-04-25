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TOP,Выборы,Новости,Политика

Г. Науседа отклонил просьбу ИАПЛ-СХС обратиться в Конституционный суд

Nuotrauka lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник отклонил просьбу Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС) обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу результатов выборов в сейм. 

По мнению президента, партия не привела обоснованных аргументов в пользу того, что при организации выборов были допущены грубые нарушения выборного законодательства. 

«В жалобе не указана обстоятельства и не приведены обоснованные аргументы, которые подтверждали бы, что при оранизации и проведении выборов в сейм в многомандатном избирательном округе и одномандатном избирательном окруше Панеряй-Григишкес могли быть допущены грубые нарушения Закона о выборах в сейм, из-за которых могла быть искажена истинная воля избирателей во время голосования в этих избирательных округах», — сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. 

Партия во главе с Вальдемаром Томашевским в своей жалобе утверждала, что Закон о выборах в сейм был грубо нарушен кампанией, инициированной общественным деятелем, телеведущим Андрюсом Тапинасом с целью, чтобы ИАПЛ -СХС не попала в парламент. 

Главная избирательная комиссия (ГИК) в субботу утвердила результаты выборов. Комиссия констатировала, что акций «До свидения, Волдеморт» и издание «До свидания, Вальдемар» были негативной рекламой ИАПЛ-СХС,  однако закон о предвыборной кампании нарушен не был, так как ни А. Тапинас, ни интернет-канал Laisves TV не были участниками политической кампании.

А. Тапинас говорит, что он не нарушил никаких правовых актов, а акцию нельзя приравнивать к политической кампании. 

По поводу обращения в КС ИАПЛ-СХС обратилась с просьбами к президенту и сейму. Получить комментарий руководства сейма BNS пока не удалось.

По закону, участники выборов в сейм в течение 24 часов после обнародования решений ГИК могут обжаловать их сейму или президенту, а президент и сейм, получив жалобу, могут в течение 48 часов обратиться в КС с запросом относительно нарушений Закона о выборах в сейм. 

ИАПЛ-СХС просит суд отменить результаты выборов в одномандатном округе Панеряй-Григишкес

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