В Британии появился самый быстрый тест на COVID

Британские ученые разработали тест, позволяющий за несколько секунд диагностировать коронавирус по дыханию, сообщает BBC. Результаты испытаний нового прибора опубликованы в авторитетном медицинском журнале Lancet.

Испытания прибора проводились в Шотландии и Германии. Компания Imspex Diagnostics, разработавшая тест, сообщила, что прибор будет готов к использованию через шесть месяцев, если будет найдено необходимое финансирование. По словам главы компании Санти Домингеса, тест можно будет использовать в аэропортах, на общественном транспорте, при работе с мигрантами. Для тестирования не нужны сложные медицинские манипуляции или специальная подготовка — тестируемый просто дует в трубочку.

Как сообщается, принцип действия прибора основан на технологиях, изначально применявшихся для диагностики рака легких, а также для быстрого определения, является ли инфекция бактериальной или вирусной.

В ходе испытаний тесты оказались способными выявить COVID-19 в 80% случаев, отличив коронавирус от других заболеваний, например, астмы или бактериальной пневмонии.

«Если эти тесты докажут свою надежность, они откроют возможность быстрого диагностирования COVID-19 в поликлиниках или в отделениях неотложной помощи, что значительно облегчит работу медперсонала», — говорят ученые. Особенно важно, по мнению экспертов, быстро определять COVID-19 в периоды эпидемий гриппа, у которого могут быть схожие симптомы.

Ученые чрезвычайно вдохновлены новой разработкой, однако пока ее тестирование не было достаточно масштабным, оно было проведено примерно на 100 пациентах.