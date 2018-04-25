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Г. Науседа поддерживает инициативу Польши провести саммит ЕС по Беларуси

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник заявил, что поддерживает инициативу премьера Польши Матеуша Моравецкого провести внеочередную встречу Евросоюза (ЕС) в верхах из-за ситуации в Беларуси. 

«На этом этапе народу Беларуси, который добивается перемен в своей стране, необходима поддержка международного сообщества. Я поддерживаю предложение премьера Польши провести внеочередную  встречу ЕС в верхах из-за ситуации в Беларуси. Стремления граждан Беларуси заслужили должное внимание ЕС и западных столиц», — сказал президент для пресс-релиза. 

По мнению Г. Науседы, состоявшиеся в воскресенье в Беларуси выборы «нельзя расценивать как демократические и прозрачные». Глава Литвы призвал власти Беларуси отпустить задержанных участников мирных протестов. 

«На выборах не уважались права граждан, свобода слова и самовыражения. Я призываю власти Беларуси отпустить всех участников мирных протестов, журналистов, представителей гражданского общества, задержанных во время выборов, и вместе с лидерами Польши обращаюсь к главам ведомств ЕС с призывом отреагировать на ситуацию в Беларуси на самом высоком уровне», — сказал президент для пресс-релиза. 

Премьер Польши в понедельник сообщил, что призвал глав ведомств ЕС созвать внеочередной саммит ЕС из-за событий в Беларуси. 

Польшу на саммитах ЕС традиционно представляет премьер, а Литву — президент. Президенты Литвы и Польши в воскресенье ночью распространили совместное заявление с призывом к белорусским властям не применять силу. 

Власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признать эти результаты, объявила о своей победе на выборах и призвала А. Лукашенко передать власть. 

Правоохрана Беларуси утверждает, что за участие в несанкционированных акциях протеста задержано 3 тыс. человек. По информации властей, во время столкновений в Минске пострадали 50 гражданских лиц и 39 сотрудников милиции. А. Лукашенко заявил, что протестующие оппозиционеры — «овцы», контролируемые из России, Украины, Польши, Чехии и Великобритании. 

Оппозиция в понедельник вечером снова призывает выйти на акции протеста, на которых планируется потребовать освободить политзаключенных и провести новые честные выборы. 

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