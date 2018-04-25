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TOP,Новости,Политика

Г.Науседа помиловал двух российских шпионов, открывая путь для обмена с Москвой

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осужденных за шпионаж граждан России, тем самым открыв путь для обмена заключёнными с Москвой.

Глава государства помиловал Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые в настоящее время находятся в заключении в Литве. Они оба были осуждены за шпионаж в 2017 году.

В президентском декрете говорится, что они были помилованы на основании положения Уголовного кодекса, вступившего в силу на этой неделе, который регулирует обмен шпионами.

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«У меня нет дальнейших комментариев на эту тему в настоящее время. Мы ответим на возможные вопросы в ближайшее время», — заявил в пятницу BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

Декреты были обнародованы в пятницу, но в них указано, что они были подписаны в четверг, 14 ноября.

По данным правоохранительных органов Литвы, Н.Филипченко был кадровым сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, его Вильнюсский суд приговорил к 10 годам лишения свободы.

Шяуляйский суд приговорил офицера С.Моисеенко к 10 с половиной годам лишения свободы за вербовку литовского офицера.

Согласно источникам BNS, Москва в соответствии с соглашением должна помиловать двух задержанных в России граждан Литвы — Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году.

Московский суд приговорил гражданина Литвы А.Тамошайтиса к 12 годам лишения свободы, а суд Калининградской области приговорил Е.Матайтиса, который имеет двойное гражданство Литвы и России, к 13 годам лишения свободы.

Москва утверждает, что эти двое выполняли задания военной разведки Литвы. Официальные лица Литвы никогда не комментировали связь с этими лицами.

В соответствии с соглашением Россия также может одновременно помиловать Фроде Берга, бывшего норвежского пограничника, который также был осужден за шпионаж.

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