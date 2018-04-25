Лидеры БРИКС призвали заключить соглашение о неразмещении оружия в космосе

Лидеры стран БРИКС обеспокоены возможной гонкой вооружений в космическом пространстве и призывают урегулировать этот вопрос на уровне международного соглашения. Об этом говорится в итоговой декларации саммита БРИКС, сообщает ТАСС.

«Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с возможной гонкой вооружений в космическом пространстве и вновь заявляем о необходимости осуществления деятельности по исследованию и мирному использованию космического пространства в соответствии с нормами международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций», — говорится в документе.

Лидеры стран БРИКС подчеркнули насущную необходимость в согласовании юридически обязательного многостороннего документа, который сможет заполнить вакуум в международно-правовом режиме, регулирующем космическое пространство, включая предотвращение размещения оружия в космическом пространстве. Они акцентировали внимание на том, что практические меры обеспечения транспарентности и укрепления доверия могут также способствовать достижению этой цели.